جزئیاتی از نشست گروه 20 در مکزیک/ آلمان با آمریکا اختلاف پیدا کرد

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نشست این 20 کشور بزرگ صنعتی جهان حدود ساعت 7 عصر روز شنبه به وقت محلی مکزیک در مکزیکوسیتی پایتخت این کشور آغاز شد.

بر اساس این گزارش، سران گروه 20 در جریان نشست دو روزه خود درباره یافتن راه‌حلی برای بحران بدهی‌‌ حوزه یورو گفت‌وگو می‌کنند.

مقامات غیر اروپایی از جمله "تیموتی گایتنر" وزیر خزانه داری ایالات متحده، از منطقه یورو خواسته اند تا به حفاظی برای جلوگیری از گسترش بحران در سراسر منطقه پولی یورو مجهز شوند. اما آلمان، به عنوان مأمور پرداخت وامهای اعطایی در اروپا، فورا این ایده را رد کرده است.

دیدارهای وزرا و روسای بانک مرکزی این گروه در روز یکشنبه ادامه خواهد داشت و انتظار می رود با صدور بیانیه حدود ساعت 16 به وقت محلی به پایان برسد.

"گروه 20" گروهی متشکل از وزرای اقتصاد و دارائی و مسولان بانک‌های مرکزی بیست اقتصاد مطرح دنیاست.

این گروه متشکل از قدرتمندترین کشورهای جهان است که در مجموع 85 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند.

آمریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا، چین، ژاپن، روسیه، عربستان سعودی، اندونزی، استرالیا، ترکیه، برزیل، آرژانتین، کانادا، هند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و مکزیک اعضای گروه 20 را تشکیل می‌دهند.