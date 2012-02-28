شرایط پرداخت وام ساخت مسکن به نیروهای مسلح

رامین پاشایی فام در گفتگو با مهر در مورد پرداخت وام 15 میلیون تومانی ساخت مسکن به نیروهای مسلح گفت: این بانک در زمینه پرداخت وام ساخت مسکن به نیروهای مسلح بیش از میزانی که قرار بود به عنوان تسهیلات پرداخت شود، تسهیلات پرداخت کرده است.

مدیرعامل بانک سپه افزود: این بانک با شرایط استثنایی وام 15 میلیون تومانی ساخت مسکن را در اختیار نیروهای مسلح قرار می دهد. وی این بانک را بانک عامل نیروهای مسلح دانست و عنوان کرد: بانک سپه سعی دارد که منابع و تسهیلات مناسبی را در اختیار این قشر قرار دهد.

پاشایی فام با تاکید بر اینکه امسال بیش از رقمی که باید به عنوان تسهیلات پرداخت می کردیم، تسهیلات ارائه نمودیم، اظهارداشت: پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نیروهای مسلح بستگی به میزان پیشرفت ساخت دارد.

مدیرعامل بانک سپه تصریح کرد: در پرداخت وام باید حتما اسناد ثبت در اختیار بانک قرار گیرد، اما استثنائاتی برای وام ساخت مسکن نیروهای مسلح در نظر گرفته ایم به این معنا که با اعلام ذی حسابی توسط آنها مشکل پرداخت وام مسکن آنها حل می شود.

وی خاطرنشان کرد: با پیشرفت پروژه ساخت وام در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد نه اینکه با آغاز کار ساخت وام به آنها پرداخت شود.

