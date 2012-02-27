به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره آموزشی با هدف برآوردن نیازهای آموزشی جوامع اسلامی بریتانیا و آموزش اصول اسلامی تدریس ویژه مدرسان مدارس اسلامی برگزار خواهد شد.
در این دوره آموزشی اصول و اهداف فلسفه آموزش اسلامی توسط "شیخ محمد زکریا" به شرکتکنندگان آموزش داده می شود.
این دوره آموزشی طی هشت هفته برگزار و در این هشت هفته نظریات و اصول برنامهریزی و آموزش در مدارس اسلامی، آموزش به بزرگسالان و آموزش به کودکان، نقشها و مسئولیتهای حرفهای در مدارس اسلامی، شیوههای آموزش و برطرفکردن نیازهای مختلف در این مدارس مورد بررسی قرار می گیرند.
شیوههای ارزشیابی، برنامهریزی درسی و طرحهای آموزشی، الگوهای اعمال شده در کلاسها، الگوهای اسلامی آموزش و پارامترهای اسلامی کردن آموزش از دیگر موضوعات پیش بینی شده برای طرح در این دوره هستند.
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