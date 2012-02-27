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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۴۸

دوره تربیت مدرس اسلامی در لندن برگزار می‌شود

دوره تربیت مدرس اسلامی در لندن برگزار می‌شود

دوره فشرده تربیت مدرس اسلامی(ITT)، برای اولین بار به همت مرکز اسلامی انگلیس در لندن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره آموزشی با هدف برآوردن نیازهای آموزشی جوامع اسلامی بریتانیا و آموزش اصول اسلامی تدریس ویژه مدرسان مدارس اسلامی برگزار خواهد شد.

در این دوره آموزشی اصول و اهداف فلسفه آموزش اسلامی توسط "شیخ محمد زکریا" به شرکت‌کنندگان آموزش داده می شود.
 
این دوره آموزشی طی هشت هفته برگزار و در این هشت هفته نظریات و اصول برنامه‌ریزی و آموزش در مدارس اسلامی، آموزش به بزرگسالان و آموزش به کودکان، نقش‌ها و مسئولیت‌های حرفه‌ای در مدارس اسلامی، شیوه‌های آموزش و برطرف‌کردن نیازهای مختلف در این مدارس مورد بررسی قرار می گیرند.

شیوه‌های ارزش‌یابی، برنامه‌ریزی درسی و طرح‌های آموزشی، الگوهای اعمال شده در کلاس‌ها، الگوهای اسلامی آموزش و پارامتر‌های اسلامی کردن آموزش از دیگر موضوعات پیش بینی شده برای طرح در این دوره هستند.
کد مطلب 1544040

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