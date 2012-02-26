سدکردن راه "نقد" به بن بست خبری ختم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا ضمن دعوت و توصیه به مدیران و مسئولان استانی به سعه صدر و خویشتن داری، از حضور رسانه ها به عنوان فرصتی مغتنم برای توسعه و آبادانی البرز یاد کرد و گفت: رسانه فرصتی برای مدیران است تا در صورت نقد عملکردها به صورت رایگان به ارائه خدمات و فعالیت های دستگاه مورد نظر پرداخته و زمینه ای فراهم کنند تا مردم خود به عنوان چشم های بیدار و گوش های شنوای جامعه قضاوت کرده و تصمیم بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه مردم به عنوان چشم های بیدار جامعه همواره در مقاطع مختلف نشان داده اند که داورانی باهوش و دانا هستند، یادآور شد: مردم به خوبی سره را از ناسره تشخیص می دهند بنابراین مدیران باید زمینه های تحقق این مهم را فراهم کنند چراکه اگر باب نقد بسته شود به ناچار راه برای بن بست خبری، خفقان و خودسانسوری باز شده و حاشیه امنی برای مدیران ایجاد می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با بیان اینکه رسانه به عنوان ابزاری توانمند می تواند یاریگر مدیران و مسئولان در عرصه های مختلف خدمتگزاری باشد، خاطر نشان کرد: مسئولان می توانند با برقراری تعامل مناسب با اصحاب رسانه علاوه بر بیان دستاوردهای دولت و نظام، خدمتگزاری شایسته برای مردم به شمار روند.

صحت، صداقت و رعایت حرمت انسانها رسالت اصلی رسانه است

آشنا در ادامه این پیام در عین حال از اصحاب رسانه خواستار انتشار اخبار صحیح و شفاف، صداقت در رفتار و رعایت حرمت افراد شد و گفت: خداوند باری تعالی در قرآن به قلم و آنچه می نگارد قسم یاد کرده است بنابراین رسالت اصحاب رسانه به قدری سنگین است که برای ادای این رسالت باید به درستی قلم زده و بر این اساس نسبت به حفظ حریم خصوصی افراد و رعایت انصاف در رفتارها دقت نظر بیشتری داشته باشند.

وی تاکید کرد: در دین مبین اسلام نیز بر حوزه خرد و دانش تاکید شده است بنابراین در این حوزه هر چه بتوانیم اخبار مستند و مستدل داشته باشیم به همان اندازه توانسته ایم حرمت قلم را حفظ کنیم. در طور یقین با رعایت این اصول می توان علاوه بر حفظ حرمت انسان ها گامی مهم در راستای حذف بی اخلاقی ها و بداخلاقی ها برداشت.

به گفته این مسئول هدف از انقلاب اسلامی نیز رشد فضایل اخلاقی بوده است که باید در تمامی عرصه ها بویژه در عرصه رسانه به خوبی متبلور شود.

نگاه رسانه ای باید نگاهی رصدگونه باشد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در ادامه این پیام تیم رسانه ای "رصد" را به ترویج محبت، مودت و خدمت دعوت کرد و اظهار داشت: کار بزرگان دین اسلام نیز دعوت به محبت و مودت و برطرف کردن عیوب و اصلاح امور بوده است بنابراین ازتیم رسانه ای رصد نیز انتظار می رود این امور مهم را سرلوحه کار خود قرار داده و با نگاهی رصدگونه به تحلیل وقایع جامعه و استان بپردازند.