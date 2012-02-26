متکدیان و معتادان پایانه مسافربری مشهد جمع آوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرستاد استقبال از بهار مشهد گفت: حق رزرو هتل و مهمانسرا برای زائران در ایام نوروز از داخل کمپ های مشهد امکانپذیر شد.

باقری اظهارکرد: جلساتی در ارتباط با برنامه‌های شهرداری در زمینه طرح‌های استقبال از بهار برگزارشده و این روند با طرح های گسترده همچنان ادامه خواهدداشت.

وی تصریح کرد: از برنامه های ستاند چاپ یک ویژه نامه نوروزی باموضوع اطلاع رسانی دستگاه های و نهادهای شهر مشهد است که طی آن اطلاعاتی مانند حرکت پروازهای فرودگاه، راه آهن، حمل و نقل شهری در این ویژه نامه گنجانده خواهد شد.

وی یادآور شد: یکی از دستاوردهای ستاد استقبال از بهار در سال 91 بحث رزرو هتل برای زئران از داخل کمپهاست که این قابلیت در این ایام در مکانهای کمپ باباقدرت و طرق اجرایی می شود.

وی با اشاره به ارزیابی اقدامات ستاد استقبال از بهار در سال 90 عنوان کرد: درحال حاضر برگزاری این ستاد به صورت یک فرهنگ درآمده است به طوری که تمام بخش های شهرداری دراین برنامه دست دارند و از همه واحدها و معاونت ها برای این ستاد برنامه خواستیم.

باقری بیان کرد: همچنین یکی ازبرنامه هایی که تاکید زیادی روی آن هست تا به مرحله ظهور برسد بحث شارژ من کارت است که در کمپ ها اجرا خواهد شد.

توجه به سلیقه های مختلف در برنامه های نوروزی شهرداری

سخنگوی شهرداری مشهد با اشاره به برنامه های شهرداری برای ارتقاء سطح خدمات ‌دهی در زمینه های مختلف به شهروندان و زائران گفت: توجه به گروههای مختلف اجتماعی و سنی برای افزایش سطح بهره مندی در برنامه‌های نوروزی شهرداری در نظرگرفته شده است.

علی حامد مقدم با اشاره به اینکه در عید نوروز میلیونها زائر از نقاط مختلف کشور و جهان به مشهد می‌آیند، افزود: براین ‌اساس شهرداری ‌تلاش کرده است تا برنامه های فرهنگی که در نوروز 91 می‌خواهد به اجرا دربیاورد براساس مخاطب سنجی و در نظرگرفتن سلیقه های مختلف گروه های هدف باشد.

وی با بیان اینکه مشهد شهری با بدنه ‌اجتماعی جوان است، بیان کرد: این مسئله باعث شده است تا شهرداری در برنامه های نوروزی خود توجه خاصی به این قشر بکند و سعی کند تا با در نظرگرفتن برنامه های مختلف رضایت آنها را جلب بکند.

وی تاکید کرد: نظرسنجی یکی از کارهایی ‌است که ‌درراستای مخاطب سنجی برنامه‌های نوروزی از سوی شهرداری انجام می شود تا بدینوسیله مشخص شود برنامه های ما تا چه حد توانسته است مورد رضایت شهروندان قرار گیرد.

جمع آوری متکدیان و افراد معتاد در پایانه مسافربری در آستانه فصل بهار

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد گفت: به منظور رفاه حال مسافران و زائران مشهد الرضا تمهیدات ویژه ای درخصوص جمع آوری متکدیان، ولگردان، افراد معتاد و بی هویت اندیشیده شده است.

محسن شریعتی بیان کرد: پیگیری افزایش عابر بانک ها و بهره برداری آن در ایام نوروز، پیگیری نصب و راه اندازی کیوسک اطلاع رسانی اینترنتی با همکاری شرکت مخابرات، انجام عملیات نورپردازی گیت ورود و خروج مسافر، انجام عملیات نورپردازی ساختمان اصلی پایانه و نورپردازی میدان آبنما از دیگر اقدامات در دستور کار است.

شریعتی افزود: همچنین فعال کردن دفاتر ستاد اسکان به منظور اسکان مناسب زائران برابر با استانداردهای قابل قبول صنف هتلداران، مهمانپذیرها، مسافرخانه ها و هماهنگی با نماینده آموزش و پرورش برای استقرار در پایانه برای سرویس دهی مناسب به فرهنگیان سراسر کشور در دستور کار قرار دارد.

رنگ آمیزی جداول معابر اصلی و پرتردد منطقه هشت مشهد

شهردار منطقه 8 مشهد گفت: به منظور زیبا سازی و پاکسازی محیط شهری جداول معابر اصلی و پرتردد منطقه 8 رنگ آمیزی شد.

علیرضا خادم پیر اظهارکرد: با توجه به فرا رسیدن سال جدید، اداره خدمات شهری منطقه 8 اقداماتی را در جهت زیبا سازی معابر شهری انجام داده است.

وی تصریح کرد: از جمله این اقدامات که در راستای طرح استقبال از بهار و به منظور زیباسازی و پاکسازی محیط شهری انجام شده ، رنگ آمیزی بیش از 7800 مترطول جداول سطح منطقه است.

وی بیان کرد: همچنین جهت نظافت و ساماندهی ضایعات محیط شهری بیش از 355 تن خاک، نخاله ، زباله و سرشاخه در سطح منطقه جمع آوری و حمل شده است.

کاشت یک میلیون گل فصلی در منطقه هفت مشهد در آستانه بهار

شهردار منطقه 11 مشهد گفت: با نزدیک شدن فصل بهار، شهرداری در نظر دارد یک میلیون گل فصلی را در سطح منطقه بکارد.

حسین طاهری‌پور اظهار کرد: 500 هزار شاخه از این تعداد گل به صورت برجسته و طرح‌های خاص در بولوار آزادی و میدان استقلال با فرا رسیدن فصل بهار کاشته خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین 500 هزار شاخه دیگر در لچکی‌ها و بولوارهای اصلی که مجموعاً 21 مورد می‌شود، کاشته خواهد شد.

وی از نصب 4 وسیله بازی برای کودکان خبر داد و افزود: 4 دستگاه پلی اتیلنی برای بازی کودکان در دو مجموعه بوستان ملت، پرستو و گل‌ها برای مسافران نوروزی نصب خواهد شد.

شهردار منطقه 11 همچنین از نصب 8 شاخه‌ای در بوستان سروش خبر داد و اظهار کرد: این المان 8 شاخه 8 آویز گل نیز دارد.

150 هزار متر مربع از جداول منطقه هفت مشهد رنگ آمیزی می شود

شهردار منطقه هفت مشهد گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل بهار و آغاز سال نو، شهرداری این منطقه به رنگ آمیزی بیش از 150 هزار مترمربع از جداول سطح منطقه با هدف زیبا سازی منظر شهری می پردازد.

مجید محمدی فر گفت: به منظور بهسازی جداول فرسوده روزانه حدود 10 هزار متر مربع از جداول سطح منطقه رنگ آمیزی می شوند.

محمدی اذعان داشت: با توجه به اینکه خیلی از زائران آشنایی کامل نسبت به شهر مشهد ندارند به همین منظور تابلو، علائم ترافیکی و اطلاعاتی در بولوار چمن و شهید هادی ساعی در شهرک طرق و حدفاصل پل سلام تا پلیس راه در راستای رفاه حال زائران نصب شده است.