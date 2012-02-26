مردم با حضور در انتخابات امید دشمنان نظام را به یاس تبدیل کنند

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بهزیستی گیلان آماده حضور و برگزاری انتخابات مجلس است و در این زمینه ضمن تشویق کارکنان برای همکاری و شرکت در انتخابات به روسای بهزیستی تاکید شد که از هرگونه سوگیری به نفع کاندیدای خاص پرهیز کنند.

وی اظهارداشت: با توجه به اینکه بهزیستی با جمعیتی که زیر پوشش دارد و همینطور افزون بر هزار مرکز غیر دولتی تحت نظارت مشغول ارائه خدمات بهزیستی هستند، بستر بسیار مناسبی برای تبلیغات انتخاباتی است.

مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: به همه مراکز توصیه شده است که فعالانه و پرشور در عرصه تعیین سرنوشت قانونگذاری و انتخابات شرکت کنند اما نباید میدان تبلیغات و علیه کسی باشند و همه کاندیداها بطور مساوی از این ظرفیت بهزیستی بطور سالم و در چارچوب قوانین می توانند بهره گیری کنند.

وی ادامه داد: تمامی ادارات بهزیستی موظف به همکاری همه جانبه با ستاد برگزاری انتخابات هستند و درصورت نیاز ستاد انتخابات به عنوان حوزه اخذ رای فعالیت و در این زمینه نیز نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز ستاد را تامین کنند.