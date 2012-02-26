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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

مرتمی در گفتگو با مهر:

جشنواره مهر آفرینان فاطمی در قم برگزار می‌شود

جشنواره مهر آفرینان فاطمی در قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: کار‌شناس مسئول امور بانوان اداره کل آموزش و پرورش استان قم از برگزاری جشنواره مهر آفرینان فاطمی در قم خبر داد.

اشرف مرتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این جشنواره در دو بخش برگزار می‌شود بیان کرد: بخشی از این جشنواره به صورت استانی برای دانش آموزان مقطع متوسطه برگزار می‌شود.

بخش دوم جشنواره به صورت ملی برگزار می‌شود

وی گفت: بخش دوم این جشنواره کتابخوانی است که به صورت ملی برگزار می‌شود و کتاب‌ها و سوال‌ها در سایت قرار می‌گیرد و همکاران و دانش آموزان می‌توانند از روی سایت به آن‌ها به صورت آن لاین پاسخ دهند.

وی ادامه داد: دراین بخش برگزیدگان جشنواره توسط وزارت آموزش و پرورش انتخاب می‌شوند.

در هر رشته ۳نفر به عنوان نفرات بر‌تر انتخاب می‌شوند

کار‌شناس مسئول امور بانوان اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: بخش اول این جشنواره به صورت استانی برگزار می‌شود و نفرات بر‌تر که در هر رشته سه نفر را شامل می‌شود به وزارت آموزش و پرورش معرفی می‌شوند.

وی گفت: رشته‌های جشنواره شامل فیلم کوتاه، عکاسی، وبلاگ نویسی، داستان کوتاه و پوس‌تر است.

وی بیان کرد: موضوعات مشترک بین همکاران و دانش آموزان شامل عفاف در سیره حضرت فاطمه (س)، زن و هویت فرهنگی و قدرت انتقال ارزش‌ها و همچنین دختران چه می‌خواهند را شامل می‌شود.

مرتمی با اشاره به اینکه بخشی از موضوعات مختص به دانش آموزان است افزود: موضوعات مختص به دانش آموزان شامل تاثیر عفاف در حفظ و پایداری هویت بخشی به دختران، راه‌های پایداری و پدیداری عفاف در خانواده، زنان و قناعت سرافرازانه در اقتدار و توسعه ایران اسلامی است.

مهلت ارسال آثار تا ۱۵اسفند ماه است

وی بیان کرد: مهلت ارسال آثار تا ۱۵اسفند ماه است و داوطلبان می‌توانند آثار خود را به کار‌شناسی امور بانوان نواحی و مناطق ارسال کنند.

وی گفت: نحوه ثبت نام نیز به این شکل است که داوطلبان می‌توانند با دریافت فرم از مدرسه، نواحی و مناطق به ثبت نام اقدام کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر نیز می‌توانند به کار‌شناسی امور بانوان مراجعه کنند.

مرتمی در پایان ادامه داد: این کار را کار‌شناسی امور بانوان با همکاری معاونت آموزش متوسطه و گروه تحقیق و پژوهش و اداره کل آموزش و پرورش انجام می‌دهد.

کد مطلب 1544047

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