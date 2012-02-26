اشرف مرتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این جشنواره در دو بخش برگزار می‌شود بیان کرد: بخشی از این جشنواره به صورت استانی برای دانش آموزان مقطع متوسطه برگزار می‌شود.



بخش دوم جشنواره به صورت ملی برگزار می‌شود



وی گفت: بخش دوم این جشنواره کتابخوانی است که به صورت ملی برگزار می‌شود و کتاب‌ها و سوال‌ها در سایت قرار می‌گیرد و همکاران و دانش آموزان می‌توانند از روی سایت به آن‌ها به صورت آن لاین پاسخ دهند.



وی ادامه داد: دراین بخش برگزیدگان جشنواره توسط وزارت آموزش و پرورش انتخاب می‌شوند.



در هر رشته ۳نفر به عنوان نفرات بر‌تر انتخاب می‌شوند



کار‌شناس مسئول امور بانوان اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: بخش اول این جشنواره به صورت استانی برگزار می‌شود و نفرات بر‌تر که در هر رشته سه نفر را شامل می‌شود به وزارت آموزش و پرورش معرفی می‌شوند.



وی گفت: رشته‌های جشنواره شامل فیلم کوتاه، عکاسی، وبلاگ نویسی، داستان کوتاه و پوس‌تر است.



وی بیان کرد: موضوعات مشترک بین همکاران و دانش آموزان شامل عفاف در سیره حضرت فاطمه (س)، زن و هویت فرهنگی و قدرت انتقال ارزش‌ها و همچنین دختران چه می‌خواهند را شامل می‌شود.



مرتمی با اشاره به اینکه بخشی از موضوعات مختص به دانش آموزان است افزود: موضوعات مختص به دانش آموزان شامل تاثیر عفاف در حفظ و پایداری هویت بخشی به دختران، راه‌های پایداری و پدیداری عفاف در خانواده، زنان و قناعت سرافرازانه در اقتدار و توسعه ایران اسلامی است.



مهلت ارسال آثار تا ۱۵اسفند ماه است



وی بیان کرد: مهلت ارسال آثار تا ۱۵اسفند ماه است و داوطلبان می‌توانند آثار خود را به کار‌شناسی امور بانوان نواحی و مناطق ارسال کنند.



وی گفت: نحوه ثبت نام نیز به این شکل است که داوطلبان می‌توانند با دریافت فرم از مدرسه، نواحی و مناطق به ثبت نام اقدام کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر نیز می‌توانند به کار‌شناسی امور بانوان مراجعه کنند.



مرتمی در پایان ادامه داد: این کار را کار‌شناسی امور بانوان با همکاری معاونت آموزش متوسطه و گروه تحقیق و پژوهش و اداره کل آموزش و پرورش انجام می‌دهد.