دانشگاه آزاد اسلامی با ایجاد دانشکده مهندسی برق در گناباد موافقت کرد

آصف زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی در رشته های فنی و بین رشته ای به ویژه راه اندازی دکتری مهندسی برق از برنامه های آینده این دانشگاه است.

وی افزود: سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با ایجاد دانشکده مهندسی برق متشکل از گروههای برق - کنترل، برق - قدرت، برق - مخابرات در واحد گناباد موافقت کرد.

زارع افزود: دانشکده پیشنهادی از حیث شرایط آموزشی، تعداد و ترکیب اعضای هیئت علمی تمام وقت، امکانات آزمایشگاهی و شرایط کتابخانه منطبق با ضوابط تعیین شده از سوی شورای گسترش آموزش عالی کشور تشخیص داده شده است.

زارع تصریح کرد: با توجه به ایجاد این دانشکده که واحدهای معدودی در سطح کشور از آن برخوردار هستند نسبت به ارتقاء درجه دانشگاه آزاد اسلامی گناباد به یک دانشگاه بسیار بزرگ اقدام خواهد شد.