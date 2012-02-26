جبران خسارت زلزله در بخش آب نیازمند 25 میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب نیشابور گفت: براساس بررسی های انجام شده 25 میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت ناشی از زلزله نیشابور در بخش آب مورد نیاز است.

محمد مهدی حسنی در تشریح میزان خسارت زلزله به مناطق شهری نیشابور اظهارکرد: از این مبلغ بیست میلیارد ریال برای تامین خسارت های بخش آب شبکه آسیب دیده از زلزله خرو و بقیه برای جابه جایی پنج حلقه چاه آب و تجهیزات آن نیاز است.

وی اظهار داشت: براساس بررسیهای انجام شده به دلیل رانش زمین و انحراف لوله ها پنج چاه آب نیاز به جابه جایی فوری دارد.

مدیر عامل شرکت تبصره دو آب و فاضلاب نیشابورگفت: برای جابه جایی هر حلقه چاه به یکصد میلیون ریال اعتبار نیاز است.

وی در خصوص افزایش اتفاقات در شبکه توزیع بعد از زلزله افزود: 20 کیلومتر از شبکه های توزیع آب شرب خرو نیاز فوری به اصلاح و نوسازی دارد.

وی افزود: براساس بررسی های انجام شده هفت میلیارد ریال برای اصلاح شبکه و بازسازی چهار و 500 انشعاب مشترک نیاز است.

74 درصد فعالیت های شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی برون سپاری شد

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت : 74 درصد از فعالیت های این شرکت برون سپاری شده است.

محمد طاهری اظهارکرد: این برون سپاری در راستای اصل 44 که مورد تاکید مقام معظم رهبری است انجام شده است.

وی اظهار داشت: اصلاح شبکه، توسعه شبکه، انشعاب آب و فاضلاب، بهره برداری از شبکه فاضلاب، قرائت کنتور، توزیع قبوض، تعویض کنتو، نوسازی و بهسازی انشعابات و احداث مخازن از جمله این فعالیت هاست.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: در شهرهای زیر دو هزار انشعاب برون سپاری به طور کامل انجام شده است.

وی افزود: با این حال در تلاش هستیم از توان بخشی خصوصی در جهت ارتقاء شاخص های آب و فاضلاب شهری در استان استفاده کنیم.

طاهری گفت: هم اینک بسیاری از پروژههای آب و فاضلاب در شهرهای خراسان رضوی به پیمانکار سپرده شده است.

1700 میلیارد ریال در بخش آب و فاضلاب خراسان رضوی سرمایه گذاری شد

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: براساس داده های آماری یک هزار و 700 میلیارد ریال طی پنج سال گذشته در بخش آب و فاضلاب شهرهای این استان سرمایه گذاری شده است.

محمد طاهری در بررسی عملکرد پنج ساله آب و فاضلاب افزود: این میزان سرمایه گذاری در مقایسه با پنج سال قبل از آن سه برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه عنایت دولت به بخش آب و فاضلاب از جمله دلایل این افزایش است گفت: از سال 1386 تاکنون 448 کیلومتر خط انتقال آب انجام شده است.

طاهری افزود: طی این مدت یک هزار و 290 کیلومتر اصلاح شبکه صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی تصریح کرد: هم چنین 273 کیلومتر شبکه فاضلاب اجرا شده که درمقایسه با پنج سال گذشته بیش از دوبرابر اجرا شده است.

وی افزود: در همین مدت 83 هزار متر مکعب مخزن آب به بهره برداری رسیده است.