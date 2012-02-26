طرح احیای امر به معروف در 110 شهر کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی متولیان ظهر یکشنبه در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از مکنر کردکیو، از این شهرستان به عنوان یکی از شهرهای مننتخب برای اجرای این طرح نام برد.
وی اظهار داشت: امر به معروف ونهی از منکر از جنبه رحمت رحیمیه خداوند صورت می گیرد و مخاطبان آن کافر نیستند.
معاون تشکلهای مردمی ستاد احیاء کشور افزود: تمام هدف ستاد احیاءاینست که مردم نسبت به یکدیگر بی تفاوت نباشند.
سردار متولیان، شهرستان منتخب کردکوی را در ارائه فعالیتها و برنامه ها و گزارشهای ستاد احیاء موفق ارزیابی کرد و افزود: نهادینه کردن تذکر لسانی در بین مردم از جمله اهداف این ستاد است.
رمضاعلی الیاسی فرماندار و قائم مقام ستاد احیاء شهرستان کردکوی افزود: این شهرستان با تشکیل ستاد احیاء در شهرستان و اجرای جلسات ستادی و معاونان کار را شروع کرده است.
وی همایش 1500نفری ، بانوی آسمانی و طرح مقاله لباس و... از جمله فعالیتها برشمرد.
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