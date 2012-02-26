کنترل جاده های آذربایجان غربی توسط 85 تیم پلیس راه در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی سعیدی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه 60 تیم محسوس و 25 تیم نامحسوس پلیس راه، محورهای مواصلاتی در طول ایام نوروز کنترل می کنند، افزود: طرح تست سلامت و اعتیاد رانندگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر و برخورد جدی با متخلفان حوادث حادثه ساز در قالب این طرح اجرا می شود.

وی مدیریت سرعت با استفاده از تجهیزات و امکانات کنترل سرعت در طول محورهای مواصلاتی، تشدید کنترل ناوگان مسافربری با استفاده از سامانه سرعت نگار لحظه ای، استفاده از توان راهوران محله در راستای کنترل برخی از تخلفات در روستاها به صورت ارشادی و اعزام ماموران کنترل نامحسوس با لباس شخصی در ناوگان مسافربری را از جمله اقدامات در نوروز سال 91 عنوان کرد.

فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی ادامه داد: همچنین تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف از دیگر اقدامات در طرح نوروزی آینده بوده چرا که 18 درصد از تلفات انسانی نوروز امسال ناشی از تخلفات موتورسیکلت سواران بود.

سرهنگ سعیدی با بیان اینکه طی نوروز امسال 120 فقره تصادف جرحی و فوتی به وقوع پیوسته که در این ایام 27 نفر کشته و 185نفر در سطح جاده های استان مجروح شدند، عنوان کرد: محورهای میاندآب- مهاباد، میاندوآب- بوکان و ارومیه- مهاباد بیشترین تعداد تصادفات فوتی و جرحی نوروز سال 90 را به خود اختصاص داده اند.

وی با بیان اینکه 29 درصد تصادفات فوتی و جرحی به وقوع پیوسته را واژگونی خودروها و خروج از جاده تشکیل می دهد، اظهار داشت: تخطی از سرعت مطمئنه در سرپیچ، خستگی و خواب آلودگی، عدم توجه کافی به جلو از علل این واژگونی ها است.

سرهنگ سعیدی عنوان کرد: 15 درصد تصادفات فوتی و جرحی نوروز امسال مربوط به عابران پیاده بوده که عدم توجه کافی به جلو در مناطق مسکونی و تجاوز از سرعت مقرر در مناطق مسکونی از علل مهم این تصادفات بود که طرح نوروزی پلیس راه از 25 اسفندماه آغاز تا 15فروردین سال آینده اجرا می شود.