تشکیل 941 پرونده تخلف در بخش آرد و نان / راه اندازی اولین مدرسه اوتیسم

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به آغاز شمارش معکوس برای آغاز سال جدید اظهار داشت: در این ایام تقاضا برای مصرف افزایش می یابد و افزایش تقاضا منجر به افزایش کاذب قیمت می‌شود که در این راستا و برای جلوگیری از سودجویی بعضی از افراد طرح نظارتی ویژه نوروز برگزار می‌شود.



احمد رضا سمیعی‌نسب به تخلفات انجام شده در پنج ماه گذشته اشاره و بیان کرد: با بازرسی‌های انجام شده از واحدهای تولیدی صنعتی،‌ تولیدی صنفی، خدماتی، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان صورت گرفته تعداد 6 هزار و 76 مورد پرونده در واحد امور صنفی مبنی بر گران‌فروشی، عدم درج قیمت و دیگر تخلفات صنفی در واحد نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم تشکیل و مورد بررسی قرار گرفت.



سمیعی‌نسب با اشاره به ارزش ریالی پرونده تخلفات که در واحد نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است، بیان کرد: ارزش ریالی این پرونده‌ها 38 میلیارد و 291 میلیون و 264 هزار ریال است.



تشکیل 941 پرونده تخلف در بخش آرد و نان



وی در بخش دیگری از سخنان خود به تخلفات در بخش آرد و نان اشاره و بیان کرد: نظارت بر حوزه آرد و نان از اولویت‌های اصلی این سازمان است که در پنج ماه گذشته تعداد 12 هزار و 323 مورد بازرسی انجام شده که از این تعداد بازرسی 946 مورد واحد متخلف شناسایی شدند.



معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم تصریح کرد: بیشترین تخلفات صورت گرفته در بخش نانوایی‌ها را گران‌فروشی و مشکلات کیفی نان تشکیل می‌داد که با متخلفان به صورت جدی برخورد صورت گرفت.



وی میزان پرونده‌های تشکیل شده در بخش آرد و نان را 941 مورد پرونده ذکر کرد و بیان داشت: ارزش ریالی پرونده‌های تخلف در بخش آرد و نان 384 هزار و 838 هزار ریال از سوی این سازمان محاسبه شد.



راه اندازی اولین مدرسه اوتیسم در استان قم



اولین مدرسه مخصوص کودکان استثنایی اوتیسم در استان قم توسط اداره کل نوسازی مدارس طراحی شد.



مدیر گروه معماری اداره کل نوسازی مدارس استان قم با بیان این مطلب افزود: ساخت مجتمع آموزش کودکان استثنائی اوتیسم در زمینی به مساحت یک هزار و 968 مترمربع و زیر بنای یک هزار و 584 متر مربع طراحی شده و دارای 2 طبقه و 10 کلاس می باشد.



مهندس علی فراهانی اظهار داشت: بودجه ساخت این مدرسه از اعتبارات تخصیص یافته سفر مقام معظم رهبری به استان قم تامین گردیده و بالغ بر 9 میلیارد ریال است.



وی افزود: این مدرسه علاوه بر کلاس، دارای کارگاه های متنوع و فضاهای فیزیکی متناسب برای بهبود بیماری کودکان اوتیسم می باشد.



این فضاهای فیزیکی شامل اتاق های کاردرمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی، اتاق بهداشت، اتاق تاریک، اتاق تکنولوژی، اتاق آرامش و فضاهای نمازخانه، کتابخانه و فضایی جهت آب درمانی است.



فراهانی یادآور شد عملیات ساخت این مدرسه در سال جاری شروع می شود و تاپایان سال 91 به بهره برداری می رسد.



لازم به ذکر است اوتیسم نوعی بیماری ناشناخته اختلال رشدی است که با رفتارهای ارتباطی غیر طبیعی مشخص می شود که در این بیماری حرکات تکراری، پاسخ های غیر معمول و وابستگی به اشیا دیده می شود و هسته مرکزی اختلال در اوتیسم، اختلال در ارتباط است.



قم میزبان هشتمین گردهمایی کارشناسان محیط زیست شهرکهای صنعتی ایران



هشتمین گردهمایی کارشناسان محیط زیست شهرکهای صنعتی کشور اسفند ماه به میزبانی قم برگزار می شود.



جعفر فرشچی با اعلام این خبر اظهارداشت: در راستای سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکرد یکساله محیط زیست شهرک‌های صنعتی کشور، هشتمین گردهمایی کارشناسان محیط زیست شرکت شهرکهای صنعتی تابعه سامان صنایع کوچک از سیزدهم اسفند ماه به مدت دو روز در قم گردهم می آیند.



وی تصریح کرد: این گردهمایی به همت معاونت عمران و محیط زیست سازمان صنایع کوچک و میزبانی شرکت شهرکهای صنعتی قم برگزار و آخرین وضعیت زیست محیطی شهرکهای صنعتی کشور، اقدامات انجام شده و برنامه های آتی این معاونت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم اضافه کرد: در دو روز این گردهمایی تلاش می شود تجربیات استقرار سیستم پالایش آنلاین در تصفیه خانه های فاضلاب، حذف بو در سطح برخی از تصفیه خانه فاضلاب شهرکهای صنعتی کشور و همچنین تجربیات حاصل شده از اجرای استحصال آب صنعتی از پساب فاضلاب در شهرک صنعتی شکوهیه قم به بحث گذاشته می شود.

