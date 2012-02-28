به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تبلیغات در انتخابات» را دکتر امید مسعودی، رئیس دانشکده ارتباطات سوره با موضوع انتخابات و رسانه نگاشته تا در ایام انتخابات راهنمای ستادهای خبری احزاب و کاندیداها برای تبلیغات باشد.
این کتاب 120 صفحهای که قرار بود تا پیش از شروع تبلیغات انتخاباتی منتشر شود، هم اکنون در مرحله چاپ در انتشارات سروش و مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها قرار دارد.
مسعودی درباره انتشار کتابش به خبرنگار مهر گفت: کتاب را ابتدا در اختیار مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها قرار دادم، اما به دلیل تأخیر در انتشار، آن را به سروش هم دادم که متأسفانه کتابم در انتشارات سروش هم در بروکراسی اداری باقی ماند و هنوز به چاپ نرسیده است.
به گفته مسعودی اشکال سپردن کتاب به ناشر خصوصی ماندن در نوبت مجوز و ناشر دولتی نیز بروکراسی اداری است که هر دو موجب تأخیر میشود و اگر کتابی مانند «تبلیغات در انتخابات» در زمان خاصی مورد نیاز باشد، نویسنده باید به دنبال یک راه حل دیگر برای توزیع باشد.
نویسنده «تبلیغات در انتخابات» معتقد است: تأخیر از ارزش این کتاب کم نمیکند، چرا که کتاب دارای بخشهای تئوری و عملی است و در قالب همه ادوار انتخاباتی کشور میگنجد.
«تبلیغات در انتخابات» در بخش اول به معرفی روند شکلگیری ستادهای انتخاباتی و آشنایی این ستادها با ارتباطات پرداخته است.
در بخشهای دیگر این کتاب نحوه ارتباط ستادهای خبری با خبرنگاران و شیوههای کسب خبر توضیح داده شده است. همچنین درباره آشنایی با تبلیغ و ضدتبلیغ، محیط شناسی تبلیغات، شناخت فرصتها، اغناسازی مردم، اصول ضد تبلیغ و در پایان نیز اخلاق مطبوعاتی در انتخابات تشریح شده است.
مسعودی در پایان تأکید کرد: به دلیل آنکه ناشران تاکنون نتوانستهاند کتابم را منتشر کنند، این هفته کتاب را به صورت جزوه تکثیر خواهم کرد و خلاصهای از آن را نیز در وبلاگم منتشر میکنم. برخی از ستادها درخواست کتاب را داشتهاند و به همین دلیل جزوه را در اختیار آنها قرار دادهام.
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