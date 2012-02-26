800 تماس با آتش نشانان شیراز گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از ساعت 20 شب گذشته (ششم اسفندماه ) تا صبح امروز100 نفر آتش نشان به طور دائم در عملیات شرکت داشتند.

پس از بارشهای شب گذشته، شهروندان شیرازی غافلگیر شده و شب پر حادثه ای را پشت سر گذاشتند.

در شب گذشته 800 مورد تماس برای درخواست امداد با ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی برقرار شد. برف و باران موجب شکستگی 30 درخت شد که با حضور به موقع آتش نشانان مشکلات ایجاد شده برای شهروندان مرتفع شد همچنین 20 مورد شکستگی سایبانها و افتادن بر روی خودروها به ستاد فرماندهی آتش نشانی شیراز گزارش شد.

تعداد زیادی از خودروها نیز در کمربندی و بزرگراه حسینی الهاشمی گرفتار شده که آتش نشانان برای کمک در منطقه حضور دائم داشته و با کمکهای سریع و به موقع خود توانستند جان تعداد زیادی از هموطنان را نجات دهند.

تعدادی زیادی از شیرازیها نیز به دلیل بارش شب گذشته در حیاط منازل خود گیرافتاده که آتش نشانان بلافاصله به منظور امدادرسانی به محلهای مختلف اعزام می شدند. شب گذشته در مجموع 100 نفرآتش نشان و 48 دستگاه خودرو برای امدادرسانی به شهروندان به طور دائم در عملیاتهای مختلف شرکت کردند.

کاهش 14.9 درصدی تلفات حوادث رانندگی 10ماهه

در 10 ماه امسال یک هزار و 414 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند و این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که یک هزار و 661 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند، 14.9درصد کاهش نشان می‌دهد.



از تلفات رانندگی 10 ماهه امسال یک هزار و 93 مرد و 321 زن بودند. بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 861 مورد در جاده‌های برون شهری و پس از آن با 418 مورد در تصادفات درون شهری، 123 مورد در جاده‌های روستایی و 12 مورد نامعلوم گزارش شده است.



همچنین در 10 ماه امسال، آمار 17 هزار و 768 نفر مصدوم حوادث رانندگی در مرکز پزشکی قانونی استان ثبت شده که از این تعداد13 هزار و 90 مرد و چهار هزار و 678 زن هستند.

مصدومان حوادث رانندگی 10 ماهه امسال نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، 15 درصد کاهش یافته است. تعداد مصدومان حوادث رانندگی 10 ماهه سال گذشته، 20 هزار و 897 نفر بود.



52 کشته در حوادث رانندگی دی ماه

در دی امسال تلفات حوادث رانندگی 117 نفر بود که در مقایسه با 115 نفری که در مدت زمان مشابه سال گذشته جان باختند، 1.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

از مجموع 117 نفر کشته حوادث رانندگی دی ماه، 91 مرد و 26 زن بودند. 68 نفر از کشته شدگان حوادث رانندگی دی ماه در جاده های برون شهری، 38 نفر در جاده‌های درون شهری، 11 نفر در جاده‌های روستایی ثبت شده است.



تعداد مصدومان حوادث رانندگی دی ماه نیز یک هزار و 413 نفر است که این آمار در مقایسه با یک هزار و 522 مصدوم حوادث رانندگی که در دی سال گذشته به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه داشته‌اند، 7.2 درصد کاهش داشته است.

اجرای کاداستر حدنگاری اراضی کشاورزی فارس برای اولین بار در کشور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: طرح کاداستر حدنگاری اراضی کشاورزی فارس برای اولین بار در کشور اجرا می شود.

مهرزاد خرد بیان داشت: کاداستر بستر فنی و دقیق آمایش سرزمین بوده و این قانون که باید در حقیقت 60 سال قبل اجرا می شد هم اکنون در فارس کلید خورده و اطلاعات جامعی از حوزه سرزمینی را در اختیار برنامه ریزان قرار داده است.

وی بیان داشت: داشتن اطلاعات درخصوص میزان اراضی کشاورزی از الزامات اساسی بخش کشاورزی است به‌گونه‌ای که بدون این اطلاعات نمی‌توان اقدام به برنامه‌ریزی جامع برای بخش کشاورزی کرد.

وی در رابطه با فرآیند کاداستر اراضی گفت: کاداستر، معمولاً شامل اطلاعاتی مربوط به صاحب ملک، مکان دقیق (حتی گاهی اوقات اطلاعاتGPS) ابعاد (مساحت) نوع کشت و ارزش قطعات زمینها می شود و از عملیات کاداستر برای ثبت مالکیت زمین استفاده می شود و بدین منظور اسناد، دیاگرام ها، طرحها، پلانها، چارتها و نقشه ها مورد استفاده قرار می گیرند.

وی در توضیح مراحل اجرای طرح کاداستر اراضی بیان داشت: تصاویر ماهواره‌ای تهیه شده از اراضی کشاورزی را خریداری و سپس با توصیفی کردن اطلاعات به دست آمده از این تصاویر، در پنج طبقه شامل منابع آب، خاک، بهره برداران، میزان تولید و اطلاعات مربوط به هوا و اقلیم دسته‌بندی می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس مهمترین اهداف این طرح را هویت بخشیدن به کشاورزان و باغداران و دیگر تولید کنندگان بخش کشاورزی عنوان کرد و ادامه داد: با انجام طرح کاداستر که همان ثبت حقوقی اراضی و در واقع سنددار کردن زمینها و باغات است یکی از بزرگترین معضلات بهره برداران که مشکل دریافت وام، تجهیزات و دیگر نهاده های مورد نیاز است رفع خواهد شد.

راه اندازی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در آباده

در راستای اجرای طرح ویژه نظارتی نوروز 91 و به منظور اجرای سیاستهای تنظیم بازار طی مراسمی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شهرستان آباده راه اندازی شد.

در مراسم افتتاح این نمایشگاه سلیمان پور سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آباده گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای کالاها و مایحتاج عمومی بخصوص مواد غذایی و پوشاک در روزها پایانی سال و نوروز 91، اداره صنعت، معدن و تجارت آباده همسو با سیاستهای جاری وزارتخانه متبوع مصمم به کنترل بازار و اتخاذ تدابیر مناسب برای کنترل قیمتها و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی متخلفان است و در این راستا برنامه های مختلفی را در دستور کار خود قرار داده که از جمله این برنامه ها راه اندزی نمایشگاه فروش بهاره است.

وی در ادامه به بیان مشخصات نمایشگاه مذکور پرداخت و گفت: در این نمایشگاه که در فضایی به وسعت یک هزار و 300مترمربع دائر شده، 57 غرفه در زمینه مواد غذایی، کیف، کفش، پوشاک، مواد شوینده ، پلاستیک و ... از استانهای تهران ، اردبیل، اصفهان ، یزد و فارس محصولات خود را به صورت مستقیم به مردم عرضه می کنند.

سلیمان پور همچنین افزود: از ویژگیهای مهم این نمایشگاه در مقایسه با سال قبل این است که بالغ بر 60درصد شرکت گنندگان از واحدهای تولیدکننده هستند.