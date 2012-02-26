خبرهای کوتاه ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین همایش بینالمللی علمی - ورزشی دانشگاههای آسیا طی روزهای 18 و 19 خردادماه سال آینده در تهران برگزار خواهد شد. "کمال و برتری دانشجویان آسیایی به واسطه ورزش" موضوع برگزاری این همایش است.
شیراز میزبان اردونشینان تیم ملی ترامپولین جوانان
مرحله جدید اردوی آمادهسازی تیم ملی ترامپولین جوانان که برای حضور در رقابتهای آسیایی تایلند آماده میشود، در شیراز تشکیل شده است. این مرحله از اردو تا 15 اسفندماه دنبال خواهد شد پس از آن تیم ملی ترامپولین عازم تایلند محل برگزاری رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا میشود.
کارگاه آموشی مبارزه با دوپینگ تشکیل می شود
اولین کارگاه آموزشی مبارزه با دوپینگ زیر نظر کمیته سلامت فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک و همکاری فدارسیون پزشکی ورزشی و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ 8 اسفندماه درورزشگاه دیهمیم برگزار میشود. آشنایی با تاریخچه قوانین و مقررات مبارزه با دوپینگ، مکملهای ممنوعه در سال 2012، عوارض داروهای ممنوعه و وظایف و مسئولیتهای منطبق بر آشنایی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، مکمل ورزشی، داروهای نیروزا و خطردوپینگ از جمله محورهای این کارگاه آموزشی است.
آبیپوشان در پیست تارتان تمرین کرد
تمرینات امروز تیم فوتبال استقلال در پیست تارتان آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد. مجتبی جباری و آندرانیک تیموریان از بازیکنان غایب این جلسه تمرینی بودند.
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