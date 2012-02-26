خبرهای کوتاه ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین همایش بین‌المللی علمی - ورزشی دانشگاه‎های آسیا طی روزهای 18 و 19 خردادماه سال آینده در تهران برگزار خواهد شد. "کمال و برتری دانشجویان آسیایی به واسطه ورزش" موضوع برگزاری این همایش است.

شیراز میزبان اردونشینان تیم ملی ترامپولین جوانان

مرحله جدید اردوی آماده‎سازی تیم ملی ترامپولین جوانان که برای حضور در رقابت‎های آسیایی تایلند آماده می‎شود، در شیراز تشکیل شده است. این مرحله از اردو تا 15 اسفندماه دنبال خواهد شد پس از آن تیم ملی ترامپولین عازم تایلند محل برگزاری رقابت‎های قهرمانی جوانان آسیا می‎شود.

کارگاه آموشی مبارزه با دوپینگ تشکیل می شود

اولین کارگاه آموزشی مبارزه با دوپینگ زیر نظر کمیته سلامت فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک و همکاری فدارسیون پزشکی ورزشی و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ 8 اسفندماه درورزشگاه دیهمیم برگزار می‎شود. آشنایی با تاریخچه قوانین و مقررات مبارزه با دوپینگ، مکمل‎های ممنوعه در سال 2012، عوارض داروهای ممنوعه و وظایف و مسئولیت‎های منطبق بر آشنایی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، مکمل ورزشی، داروهای نیروزا و خطردوپینگ از جمله محورهای این کارگاه آموزشی است.

آبی‎پوشان در پیست تارتان تمرین کرد

تمرینات امروز تیم فوتبال استقلال در پیست تارتان آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد. مجتبی جباری و آندرانیک تیموریان از بازیکنان غایب این جلسه تمرینی بودند.