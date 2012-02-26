زیاده روی در تبلیغات انتخاباتی نتیجه مطلوب نمی دهد

حجت الاسلام محمد جواد عادل پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه انتخابات برای جامعه ما یک امر حیاتی به شمار می رود، اظهار کرد: شرکت مردم در انتخابات اقتدار ملی را برای کشور به ارمغان می آورد.

این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: رقابت سالم نامزدهای انتخاباتی سبب ایجاد شور و نشاط مضاعفی در میان مردم می شود که این امر خود عاملی برای حضور حداکثری آنها در انتخابات و از بین رفتن دسیسه های دشمنان می شود.



رئیس شورای فرهنگ عمومی مینوشهر به وظایف نامزدهای انتخاباتی نهمین دوره مجلس اشاره کرد و گفت: مقوله اخلاق تبلیغاتی از مهمترین مواردی است که باید نامزدها به آن توجه خاصی داشته باشند زیرا تبلیغات سالم انتخابات فرصتی برای تقویت استقلال کشور، وحدت ملی و همگرایی اقوام و مقابله با توطئه های شوم دشمنان است.



وی تاکید کرد: حضور در انتخابات یک حق اما تکلیف است و همه باید نسبت به این عرصه مهم بسیار حساس باشند و با آگاهی در آن شرکت کنند.



عادل پور با بیان اینکه نامزدهای انتخاباتی باید از هر گونه اعمال تفریط گونه ای پرهیز کنند، اظهار کرد: نامزدها باید در امر معرفی خود به مردم تفریط و زیاده روی نکنند؛ زیرا این عمل موجب برآشفتگی تفکر مردم نسبت انتخابات می شود.



این استاد حوزه علمیه اظهار کرد: افراد جامعه باید هنر خود را در انتخاب نامزد اصلح نشان داده و بهترین فرد را از لحاظ ایمان و اعتقاد و پایبندی به ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب کنند.



امام جمعه مینوشهر مهمترین وظیفه نمایندگان اجرای قوانین در خانه ملت است؛ از این رو در برنامه های تبلیغاتی خود نباید وعده های پوشالی و دروغ به مردم دهند.