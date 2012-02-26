اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، دو کشتی گیر همدانی جواز حضور در جام بین المللی جهان پهلوان تختی را کسب کردند.

مدیر تیم های ملی و امور فنی اسامی مربیان و کشتی گیران شرکت کننده در رقابت های بین المللی کشتی آزاد جایزه بزرگ جام جهان پهلوان غلامرضا تختی را اعلام کرد.

بر این اساس، جمال میرزایی و میثم مصطفی جوکار هر دو از همدان در وزن 84 جواز حضور در این رقابت ها را به دست آوردند.

این رقابت ها به عنوان مرحله دوم انتخابی تیم ملی بزرگسالان آزاد محسوب می شود.

همچنین سعید گودرزی از مربیان سازنده کشتی همدان نیز برای حضور در این مسابقات دعوت شد.

مسابقات بین المللی کشتی آزاد جایزه بزرگ جام جهان پهلوان تختی روزهای 19 تا 21 اسفندماه در سالن 12 هزار نفری مجموعه آزادی تهران برگزار می شود.

صعود دانشگاه آزاد همدان به لیگ برتر اسکیت هاکی کشور

تیم دانشگاه آزاد همدان به لیگ برتر اسکیت هاکی کشور صعود کرد

در پایان سومین دوره لیگ دسته یک اسکیت هاکی کشور تیم های دانشگاه آزاد همدان و جوانان انقلاب جواز حضور در لیگ برتر را کسب کردند.

تیم دانشگاه آزاد همدان با 15 برد، یک باخت و کسب 30 امتیاز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و به عنوان نخستین تیم راهی لیگ برتر اسکیت هاکی کشور شد.

تیم جوانان آکامی اسکیت انقلاب نیز با 13برد، 3 باخت و کسب 26 امتیاز عنوان دومی را از آن خود کرد و همراه با نماینده همدان به لیگ برتر صعود کرد.

پرسپولیس شیراز نیز با 12 برد، 4 باخت و 24 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت.

تیم های هیئت قزوین، خراسان رضوی، ستارگان آرین گیلان الف، پرسیس شهردای نوشهر، هیئت اراک و ستارگان آرین گیلان ب نیز در جایگاه های بعدی ایستادند.

تیم منطقه چهار قهرمان المپیاد فرهنگی ورزشی خانواده شهرداری همدان شد

تیم شهرداری منطقه چهار قهرمان نخستین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی خانواده شهرداری همدان شد.

مرحله فینال المپیاد فرهنگی ورزشی خانواده بزرگ شهرداری گرامیداشت دهه مبارک فجر در مجموعه آبی تفریحی شهدا شهرداری همدان برگزار شد.

در بخش آقایان این رقابت ها که در استخر موج و در سه مرحله به صورت دو گانه برگزار شد، شهرداری منطقه چهار با 23 و نیم امتیاز اول شد، شهرداری منطقه یک با 22 امتیاز مقام دوم را کسب کرد و شهرداری منطقه سه با 21 و نیم امتیاز در جای سوم ایستاد.

در رقابت های بخش بانوان، شهرداری منطقه چهار با 27 و 75 صدم امتیاز اول شد، شهرداری ستاد الف با 21 و 25 صدم امتیاز دوم شد و شهرداری منطقه یک با 20 و نیم امتیاز در جای سوم ایستاد.

در این دوره از مسابقات 200 ورزشکار در قالب 11 تیم در سه مرحله بایکدیگر رقابت کردند.

روابط عمومی‌ ورزش و جوانان همدان در کشور برتر شد

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان برای چهارمین سال متوالی به عنوان روابط عمومی برتر وزارت ورزش و جوانان کشور برگزیده شد.

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان همدان در پایان سمینار مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها این عنوان شایسته را کسب کرد.

سمینار دو روزه روابط عمومی ادارات ورزش و جوانان استانهای کشوربه میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.

در پایان این سمینار از مسوولان برتر روابط عمومی ها در بخش های مختلف با اهدای لوح سپاس و هدایایی تقدیر شد.

حمدالله چاروسایی، مدیر روابط عمومی اداره ورزش و جوانان همدان برای ششمین سال متوالی به عنوان روابط عمومی برتر استان های همدان در میان سایر استانها معرفی شد.

تیم اسنوکر همدان در راه قهرمانی کشور

تیم اسنوکر همدان به دومین دوره مسابقات اسنوکر زیر 17 سال قهرمانی کشور اعزام شد.

این رقابت ها در رده سنی زیر 17 سال از امروز به مدت سه روز در شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

در این مسابقات امیرحسین میرزایی، حسین پوشنده به سرپرستی مهدی بشیری از همدان با 23 شرکت کننده دیگر از 10 استان کشور در 7 گروه سه نفره و یک گروه چهار نفره با هم به رقابت می پردازند.