تصاویر فعالان جنبش 99 درصدی آمریکا/ اعتراضات همچنان ادامه دارد

معترضین به نظام سرمایه داری در آمریکا بار دیگر در اعتراض به اقدامات خشونت بار پلیس علیه تظاهرات کنندگان به خیابانهای شهر اوکلند آمدند.

در پی جمع آوری اردوگاه معترضین در اوایل سال جاری و اخراج تظاهرات کنندگان از اردوگاه های خود معترضین دادخواستی را علیه مقامات پلیس شهر اوکلند تنظیم کردند.

وب سایت فعالان جنبش تسخیر اوکلند نیز ضمن حمایت از اعضای شرکت کننده در این تظاهرات از برنامه های جنبش تسخیر برای برگزاری چنین تظاهراتی در آینده نزدیک خبر داد.

جنبش تسخیر وال استریت هنگامی آغاز شد که گروهی از مردم در مرکز تجاری نیویورک در اعتراض به نابرابری های گسترده و فساد در سطوح بالا، تجمع کردند. با وجود مانع تراشی های پلیس و دستگیریهای گسترده، جنبش "تسخیر" اکنون به اکثر شهرهای بزرگ آمریکا رسیده است.