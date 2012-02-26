همایش بزرگ متحدین اصولگرا در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگ متحدین اصولگرا پیش از ظهر یکشنبه به میزبانی یکی از نامزدهای اصولگرا در ایلام برگزار شد.

در این همایش که از آن می توان به نوعی اتفاق نظر گروهی جبهه متحد اصولگرا کشور برای حضور حداکثری در انتخابات نام برد، حضور چهره شاخص کشوری در کنار برخی فعالان و مسئولان سیاسی و تشکلهای دانشجویی جلب توجه می کرد.

منوچهر متکی چهره شناخته شده کشور در این گردهمایی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را نماد اتحاد ملی نام برد و افزود: ایمان راسخ مردم، همراه با شور و شعور انتخاباتی آنان ضامن پیروزی انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی عنوان کرد: استان ایلام مهد پایداری و مقامت برای دفاع از ارزشهای انقلاب همیشه در صحنه حاضر بوده است.

چهار نماینده استان ایلام در لیست جبهه متحد اصولگرا حضور دارند.