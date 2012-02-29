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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۶:۲۶

کنترل دوره‌ای سلامت رانندگان/ رانندگان متخلف دفترچه قرمز می‌گیرند

کنترل دوره‌ای سلامت رانندگان/ رانندگان متخلف دفترچه قرمز می‌گیرند

فرمانده پلیس راه از اجرای طرح تست سلامت رانندگان حمل و نقل عمومی به صورت دوره‌ای خبر داد.

سرهنگ محمدرضا مهماندار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس همکاری مشترک با سازمان راهداری طرحی برای گزینش و بکارگیری رانندگان حمل و نقل عمومی به اجرا در می آید. ضمن اینکه رانندگان از نظر جسمی- روانی و تست اعتیاد و الکل به صورت دوره ای کنترل می شوند.

وی ادامه داد: در هفته جاری دفترچه های جدید ثبت ساعات رانندگان حمل و نقل عمومی نیز به رنگ آبی تغییر می کند و در صورتی که راننده ای مرتکب تخلفات حادثه ساز شود رنگ دفترچه به قرمز تغییر می کند اما رانندگان بدون تخلف همچنان از دفترچه های آبی استفاده می کنند.

فرمانده پلیس راه با تکذیب کمین ماموران در جاده ها برای جریمه رانندگان گفت: اقدامی به نام کمین در پلیس راه وجود ندارد اما وظیفه مردم تخلف نکردن است. مردم باید بدون کمین، دوربین و کنترل سرعت مرتکب تخلف نشوند.

 

کد مطلب 1544070

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