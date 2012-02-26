خراسان جنوبی رتبه نخست کشور در طرح تحرک را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه السادات جلیلی حسینی پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی و خانواده استان، اظهار داشت: طرح تحرک از جمله های طرح های ابلاغی از وزرات کشور بوده در سال جاری به کارگروه بانوان استان ابلاغ و اجرا شده است.

وی به ضرورت اجرای این طرح ملی در سطح استانها اشاره کرد و افزود: این طرح بر اساس فرهنگ بومی استانها اجرا می شود که در این راستا فعال سازی دستگاه ها در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان‌ جنوبی اضافه کرد: فرهنگ مردم در مناطق مختلف متفاوت بوده و نیازمند اجرای طرحی از جمله طرح تحرک است که باید در سطح استان تداوم پیدا کند.

وی از کم بودن طرح های ارائه شده در حوزه بانوان انتقاد کرد و اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح تمام دستگاه های اجرایی درگیر شده و در حوزه بانوان اقدام به ارائه طرح کرده اند.

جلیلی حسینی با بیان اینکه این طرح به معنی تحول و حرکت راهبردی در وزرات کشور نامگذاری شده است، افزود: خراسان جنوبی با اقدامات انجام شده موفق به کسب رتبه نخست اجرای این طرح در سطح کشور شده و سال گذشته نیز مقام دوم کشور را کسب کرده است.

وی کاهش آسیب ‌های اجتماعی را یکی از مباحث مهم گنجانده شده در طرح تحرک عنوان کرد و بیان داشت: در این طرح مواردی که زنان سرپرست خانوار با آن درگیر هستند، برطرف می شود.

جلیلی حسینی با بیان اینکه در طرح تحرک باید ظرفیت‌ ها در بخش‌ های مختلف شناسایی شده و در بخش‌ های مورد نیاز ایجاد ظرفیت شود، تصریح کرد: در این راستا باید با نیازسنجی در نهادها و استفاده از توان دستگاه ‌ها در ارائه و اجرای طرح‌ های تبلیغی برای کاهش آسیب‌ های اجتماعی اقدام شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان‌ جنوبی با بیان اینکه در طرح بحث الگوی خانواده متعالی گنجانده شده است، یادآور شد: در این طرح حلقه های مفقوده کاهش آسیب های اجتماعی خانواده ها شناسایی و پیشگیری از این آسیب ها به طور جدی پیگیری شده است.