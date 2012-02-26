850 گفتمان دینی در استان بوشهر برگزار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رئیسی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آسیب‌های اجتماعی، هویت‌شناسی نسل جوان، جایگاه زن در خانواده، عفاف و حجاب، شناخت معصومین (ع)، پاسخ به شبهات مذهبی، مهارت‌های زندگی، اسلام شناسی و بصیرت دینی از مهم‌ترین موضوعات گفتمان‌های دینی است.

وی ادامه داد: با توجه هم‌اندیشی‌ها و کارگاه‌هایی که در چند سال اخیر توسط دفتر پژوهش و آموزش اداره کل برای استادان بومی گفتمان دینی برگزار شده، در حال حاضر به لحاظ محتوایی می‌توان نمره قابل قبولی به این طرح در استان داد.

دبیر گفتمان‌های دینی استان بوشهر افزود: بر اساس مولفه‌هایی چون جمعیت، بافت فرهنگی، شرایط خاص دینی و مذهبی، نیازسنجی از مخاطبان، تعداد استادان طرح، میزان تعامل با آموزش و پرورش، ویژگی‌های هویتی نسل جوان و همچنین کیفیت محتوایی طرح سهمیه گفتمان دینی شهرستان‌ها تقسیم می‌شود.

وی ادامه داد: در سال جاری در شهرستان بوشهر 250 گفتمان، شهرستان دشتستان 150 گفتمان، شهرستان کنگان 100 گفتمان و در سایر شهرستان ها به طور تقریبی 50 تا 70 گفتمان دینی برگزار شده است.

رئیسی به استقبال گسترده نوجوانان و جوانان از این طرح فرهنگی دینی اشاره و در این باره تاکید کرد که در سال جاری و تا پایان بهمن ماه مجموعاً 850 گفتمان دینی در سطح مدارس استان بوشهر برگزار شده است.

وی کیفیت برگزاری این گفتمانها را بسیار مطلوب توصیف کرد و گفت: کیفیت خوب و مطلوب برگزاری گفتمان‌های دینی در سال جاری باعث شده که تاثیرات جدی و پردامنه‌ای بر روی مخاطبان داشته باشد.

دبیر گفتمان‌های دینی استان بوشهر اضافه کرد: در سال جاری همه تلاش ما بر این اصل استوار بود که با استفاده از تجربه و دانش اساتید بومی و تعامل با آموزش و پرورش استان، طرح گفتمان دینی را به صورت مطلوب و تاثیرگذار و با موضوعات امروزی و مورد نیاز در سطح دبیرستان‌های استان برگزار کنیم.