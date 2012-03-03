مسعود سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص اتمام قرار داد سرمربیان تیم اسکواش آقایان و بانوان گفت: قراردادهای یکساله "امجدخان" سرمربی پاکستانی تیم اسکواش آقایان (به میزان ماهیانه 3500 دلار) و "مقدس اشرف" سرمربی پاکستانی تیم اسکواش بانوان( به میزان ماهیانه 2500 دلار) روی میز بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک قرار دارد تا ایشان آن را امضاء کند.

رئیس فدراسیون اسکواش افزود: ما از افشارزاده می خواهیم مثل همیشه برای کمک به ورزش اسکواش کشور این قراردادها را امضاء کند چون هنوز مربیان ایرانی به پختگی لازم نرسیده اند و باید حداقل یکسال دیگر در کنار این مربیان کار کنند.

وی ادامه داد: همچنین با پیگیریهای انجام شده بعد از 4 سال نخستین دوره سطح یک مربیگری در آسیا را درکشورمان برگزار خواهیم کرد و بجای اینکه مربیان ما با هزینه میلیونی برای شرکت در این دوره به کشورهای دیگر بروند با هزینه 300 هزار تومانی می توانند در این دوره ها شرکت می کنند.

سلیمانی در بخش دیگری از این گفتگو با اعلام اینکه مسابقات قهرمانی آسیا در بخش جوانان به میزبانی کشورمان در تاریخ 29 خردادماه سال آینده در کیش برگزار خواهد شد، گفت: در این مسابقات همه کشورهای آسیایی که دارای ورزش اسکواش هستند شرکت خواهند کرد.

وی با تاکید براینکه درحال حاضر بزرگترین دغدغه من این است که مربی مرد بر سر مسابقات خانمها در این دوره از رقابتها حاضر نشود، گفت: فردی بنام "سایروس پونچا" که مربی مرد تیم آقایان و بانوان هندوستان است با این موضوع مشکل دارد و می گوید نمی توان این کار را انجام داد.

سلیمانی افزود: اگر تا روز آخر این موضوع حل نشود مجبور می شوم بصورت کتبی اعلام کنم که به دلیل زیرسئوال رفتن ارزشهای اسلامی از میزبانی این دوره از مسابقات کناره گیری می کنیم چون کشورهای دیگر اگر میزبانی ایران را در این مسابقات قبول کرده اند پس باید همه شرایط کشور میزبان را بپذیرند و به شرع مقدس ما احترام بگذارند.