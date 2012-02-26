به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله و مهدی ، سوم خرداد سال گذشته با همدستی زنی به نام ناهید، همسر وی را در جنایتی هولناک به قتل رسانده و پس از صحنه‌سازی، از محل جنایت متواری شدند.

به دنبال اعلام خبر قتل به پلیس کرج، تیم جنایی دریافتند ثابت- مقتول- نیمه شب در خانه‌اش حوالی کرج، به دست افراد ناشناس به قتل رسیده است.

همسر مقتول که مدعی بود توسط جنایتکاران در یکی از اتاق‌های خانه حبس شده، به کارآگاهان گفت: دزدان سیاهپوش پس از قتل شوهرش، جواهرات وی را به سرقت برده‌اند. اما کارآگاهان پس از بررسی‌های تخصصی به رابطه پنهانی وی با مردی به نام روح‌الله پی بردند.

با افشای این راز، ناهید پرده از راز جنایت برداشت و گفت: شب حادثه در غذای شوهرم داروی خواب‌آور ریختم و در خانه را نیمه باز گذاشتم تا روح‌الله و دوستش وارد شوند. نیمه‌های شب روح‌الله پس از ورود ابتدا با چکش ضربه‌ای به سر شوهرم زد و بعد هم با کمک دوستش او را با طناب خفه کردند.

سه متهم 22 اسفند سال گذشته برای آخرین دفاع در برابر هیات قضایی شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیزمحمدی قرار گرفتند.

در جلسه دادگاه ناهید در دفاع از خود گفت: من مدعی شدم در غذای شوهرم داروی خواب آور ریختم اما دروغ بود من تحت فشار این حرف ها را زدم و هیچ همکاری با قاتلان شوهرم نکردم. وی گفت: مدتی بود که فردی مزاحم من می شد و مرتب برایم پیامک می فرستاد بعد از مدتی متوجه شدم او شماره من را در خیابان وقتی که داشتم به یکی از دوستانم می دادم شنیده است. او سعی داشت من را ببیند اما من قبول نمی کردم تا اینکه شب حادثه به خانه ام آمد و شوهرم را کشت.

در ادامه روح‌الله سعی کرد با طرح اظهارات متناقض، مسیر تحقیقات را منحرف کند اما پس از دریافت دفاعیات متهمان، هیأت قضایی پرونده وارد شور شده و به اتفاق آرا، روح‌الله و مهدی را به اعدام و ناهید را به 15 سال زندان محکوم کردند.

با اعتراض متهمان پرونده برای رسیدگی نهائی به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان حکم مجازات سه متهم پرونده را تائید کردند.