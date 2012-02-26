مرند برای برگزاری شکوهمند انتخابات مجلس آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام رضوانی در گفتگو با خبرنگاران گفت: برگزاری سالم و صیانت از آرای مردم شرط نخست برنامه های انتخاباتی است و نوع عملکرد اداری و فعالیت عمومی مسئولان مراکز اداری در طول ایام قبل، حین و بعد از برگزاری برنامه انتخابات نباید زمینه ساز خدشه دار شدن اذهان عمومی مردم و تضعیف حقوق عمومی جامعه شود.

وی با تاکید بر ضرورت سالم سازی و سالم نگهداری فضای انتخاباتی و تمهید شرایط لازم برای تحقق برنامه رای گیری دقیق و بدون دخل و تصرف، یادآور شد: برگزاری سالم انتخابات، افزایش میزان مشارکت حضور مردم و نیز پاسداری از آرای مردم و حقوق اجتماعی و سیاسی آنان ضامن تثبیت واقعی حیات و قوام جامعه در عرصه های مختلف بین المللی و جهانی است.

رضوانی با اشاره به انگیزه بالای مسئولان برگزاری انتخابات برای صیانت از حقوق مشروع و قانونی مردم و کاندیداها، خاطر نشان کرد: ماهیت اصلی نظام و حکومت اسلامی اقتضای می کند که تمام مراحل برنامه انتخابات از رنگ و بوی حقیقی مجموعه شعائر اخلاقی و ضوابط قانونی تعریف شده همراه و سرشار باشد تا به نوعی حقوق و انتظارات نظام اجتماعی جامعه تامین و مورد حمایت لازم قرار گیرد.