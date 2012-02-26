شور انتخاباتی به رادیو البرز می آید/ ترغیب مشارکت و حضور حداکثری از طریق برنامه های صدا

به گزارش خبرنگار مهر رادیو البرز به عنوان تنها رسانه شنیداری استان البرز با تلاش برنامه سازان و هنرمندان این شبمه رادیویی همزمان با برگزاری انتخابات مجلس نهم ویژه برنامه هایی رو با رویکرد حضور حداکثری، انتخاب اصلح به روی آنتن فرستاده است.

از این رو در گروههای مختلف این شبکه رادیویی ویژه برنامه هایی با موضوع انتخابات از دیدگاه های گوناگون، لزوم مشارکت و حضور حداکثری، شاخصه های انتخاب موفق، مجلس در تاریخ و ... ساخته و برای پخش در این ایام انتخاب شده است.

برنامه "تا اطلاع ثانوی" در گروه صبحگاهی

این برنامه با نگاهی موشکافانه به تاریخ تاثیر تصمیم گیری نمایندگان پررداخته خصوصا در مسائل خرد و کلان کشور از ابتدای تشکیل مجلس تا زمان انقلاب شکوهمند اسلامی است.

در این برنامه نگاهی و یژه به مجلس شورای اسلامی خصوصا مجلس دوره ی هشتم شده و نقش و دستاوردهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.

گروه شبانگاهی و انتخاب ما در برنامه نقشینه

انتخاب ما(ایتمی) به مدت زمان 5 دقیقه است که این ایتم ها با هدف تبلیغ برای انتخابات مجلس شورای اسلامی تهیه شده و با این چارچوب که به عنوان یک ایرانی چگونه باید دست به انتخاب بزنیم و چه فاکتورهای صحیحی را برای یک انتخاب درست باید در نظر بگیریم تا به این ترتیب انتخابی موفق داشته باشیم.

عوامل این برنامه را تهیه کننده و سردبیر زهرا بحریه، گوینده حسن خلقت دوست، نویسنده مژگان پارسا حسینی، هماهنگی حدیث یکتا و کارشناسان دکتر یلدا دهقان و خانم ریاحی هستند.

انتخاب ما

این برنامه در راستای انتخابات مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند ماه سال 90 تهیه شده و در آن اشاره ای به حضور پرشور مردم در صحنه های مختلف ملی شود،همچنین گذری خواهیم داشت بر وظایف مجلس و نمایندگان،قانون اساسی، وظایف قوه مقننه در برنامه ویژگی نمایندگان اصلح بر شمرده می شود و اصل تفکر و مشورت و تحقیق از اصول مهم یک انتخاب مناسب بر شمرده می شود.

عوامل این برنامه را تهیه کننده و سردبیرزهرا بحریه گوینده:حسن خلقت دوست -گزارشگر:فرشید رشیدی- نویسنده:مژگان پارسا حسینی- هماهنگی:حدیث یکتا- کارشناسان:دکتر برهانی فر و دکتر یلدا دهقان هستند.

گروه عصرگاهی نیز روز یکشنبه به اخلاق مداری –احترام به قانون-شایسته سالاری، دوشنبه به حضور آگاهانه در انتخابات-عامل وحدت-فریضه ای دینی، سه شنبه به :انتخابات تاییدی بر استقلال،آزادی،جمهوری اسلامی، انتخابات مردم سالاری، انتخابات حق مردم می پردازد.

در روز چهارشنبه انتخابات زمینه ای برای مشارکت عموم، انتخابات نشانه اراده مردم و قانونگرایی در انتخابات بررسی می شود.

همچنین در گروه نیمروزی و در قالب انتخاب ما در برنامه در جستجوی فردا از طریق دعوت از دست اندرکاران انتخابات در استان البرز (مسئولین سیاسی و امنیتی)به توصیف فضای انتخابات و بررسی تاثیر انتخابات بر سرنوشت کشور می پردازد.

انتخاب ما – کاریز

در این ایتم به شکل های انتخابات خصوصا انتخاب در زمینه های اقتصادی پرداخته می شود.

این برنامه طی نیم ساعت به انتخاب های مختلف در زندگی و سپس به پیام های مردم درباره انتخابات و تاثیر تصمیم گیری های برتر توسعه کشور می پردازد.

همچنین در روزهای 11و 12 اسفند برنامه ها کلا به صورت انتخاباتی پخش می شود.