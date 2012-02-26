به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در مورد تخریب چهره وی از سوی برخی افراد اظهار داشت: من خیلی بنا ندارم در این امور وارد شوم. فکر می‌کنم که این موضوع به یک سرگرمی سیاسی در کشور تبدیل شده است.



وی ادامه داد: مردم مشکلات زیادی دارند و اگر شما از این فضا خارج شوید و از مردم بپرسید که دو مسئله مهم آنها چیست، حتما به گرانی و اشتغال اشاره می‌کنند.



نماینده مردم قم در خانه ملت افزود: این مایه تاسف است که برخی از افراد که نام رجال سیاسی را بر خود می‌نهند، دنبال مسائلی هستند که با درد و خواسته‌های مردم فرسنگ‌ها فاصله دارد.



به گفته لاریجانی، مسئله فتنه به یک مسئله‌ای تبدیل شده که یک عده‌ای از این راه کاسبی می‌کنند و بر مرکب فتنه سوارند و فکر می‌کنند دستاورد زیادی از این بابت دارند.



پخش شب‌نامه‌ها وهن آمیز است



وی با ابراز تاسف از بداخلاقی‌های سیاسی و انتخاباتی، به برخی از آنها اشاره کرد و افزود: شب‌نامه های زیادی برای من پخش کرده‌اند و حرف‌های خیلی نادرستی بیان کردند. من در این مدت بنایی برای پاسخگویی به این امور نداشتم ولی این کارها خیلی وهن آمیز است.



رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شب‌نامه‌ای علیه من پخش کردند و عکس من و آقای هاشمی را کنار هم انداختند. این چه معنایی دارد؟ بنده رئیس قوه مقننه و ایشان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند؛ حالا در نماز جمعه یا جای دیگری کنار هم نشسته‌ایم معنای آن چیست؟



وی با بیان اینکه من نمی‌دانم که هدف این افراد از تخریب چیست، تصریح کرد: گاهی تصویری از ما انداختند که مثلا ما در محضر رهبر معظم انقلاب نشسته‌ایم و ایشان ایستاده‌اند. در این تصویر حالات مقام معظم رهبری مشخص نیست، و این تصویر فقط نشان می‌دهد که عده‌ای از نمایندگان ایستاده‌اند و شعار می‌دهند و ما نشسته‌ایم.



لاریجانی گفت: انتهای سخنرانی مقام معظم رهبری، ایشان هنوز از سر جایشان بلند نشده بودند که یک عده بلند شدند و شعار می‌دادند. ما هم مثل مقام معظم رهبری نشسته بودیم ولی عکس ما را منتشر کردند.



تخریب‌گران توان اداره کشور ندارند



وی تاکید کرد: به نظرم بعضی افراد هنر و عرضه‌ای برای اداره کشور ندارند و برای آینده کشور استراتژی ندارند و همیشه در مورد فتنه و انحراف حرف می‌زنند.



نماینده مردم قم افزود: آنچه که من می‌فهمم قدرت و عظمت انقلاب آنقدر بزرگ است که این مسائل عددی محسوب نمی‌شود. البته می‌تواند دکانی برای عده‌ای باشد که حرفی برای پیشرفت کشور ندارند.



به گفته لاریجانی کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند برنامه‌اشان را برای اداره کشور ارائه کنند که چه مسائلی را مهم می‌دانند؟

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به نظر ما مسائل ملی زیادی برای کشور دارد که باید ذهن‌‌ها متمرکز آنها شود.



برای تخریب کنندگان نارحت هستم



وی در پاسخ به اظهارات یکی از خبرنگاران که در مورد هدف تخریب کنندگان در خصوص کاهش آرای وی صحبت کرده بود، تصریح کرد: من خیلی به این کارها اعتقادی ندارم چون عزت و ذلت با خداست.



لاریجانی افزود: کسانی که فکر می‌کنند با این ابزارهای مادی، دروغ‌هایی می‌نویسند و پخش می‌کنند لطمه‌ای وارد می‌شود اشتباه می‌کنند.



وی ادامه داد: من بیشتر برای این افراد ناراحت هستم که چرا شخصیت خودشان را ضایع می‌کنند، چون انسانی که خلاف شرع انجام می‌دهد اول به خودش ظلم کرده است.



رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مقام معظم رهبری در این زمینه چندین بار تذکر دادند و فرمودند که این همه تخریب و توهین نکنید.



وی افزود: این کارهایی که انجام می‌شود نوعی توهین و تخریب است، ولی کسی که ولایی است چرا چنین اشتباهی می‌کند و یا از این قبیل کارها دفاع می‌کند؟



لاریجانی با بیان اینکه پخش شب‌نامه در سطح فرهنگ اسلامی ایرانی ما نیست اظهار داشت: هر کسی که نظری دارد می‌تواند مطرح کند، کسی مانع حرف‌زدن آنها نمی‌شود. در این مدتی که حرف زدند مگر ما حرفی زدیم. به جای امت حرف‌هایی زدند و نظراتی دادند ولی ما سکوت کردیم و حرفی نزدیم.



وی تاکید کرد: البته من کارهای این افراد را اشتباه می‌دانم و فکر می‌کنم مسائل اساسی کشور در این کارها نیست.



وی با اشاره به اینکه این فعالیت‌ها نوعی سرگرم‌سازی است تصریح کرد: من این کارها را نادرست می‌دانم اما درد من این نیست که این مسائل را پیگیری کنم و پیشقدم شود. اگر هم پیشقدم شوم اعلام می‌کنم.



لاریجانی افزود: ممکن است روزی در مورد کسی که اتهام زده باشد شکایتی کرده باشم، کما اینکه موردی بود که شکایت کرده بودم و با وساطت برخی افراد از شکایتم صرفنظر کردم، اما در این موارد فرصت آن را ندارم که ورود پیدا کنم.