ملاشاهی در گفتگو با مهر: توفان شن و گرد و خاک زاهدان را فرا گرفت

زاهدان - خبرگزاری مهر: کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: توفان شن و گرد و خاک زاهدان را فرا گرفته و تا اواخر امروز نیز ادامه دارد.