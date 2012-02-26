توفان شن و گرد و خاک زاهدان را فرا گرفت

علی ملاشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر وزش باد با سرعت حدود 80 کیلومتر بر ساعت شهرستان زاهدان به ویژه بخش نصرت آباد را فرا گرفته است.
وی گفت: همزمان با این توفان بارش باران به صورت پراکنده از شدت گردو خاک کاسته است.
وی افزود: وزش توفان و گرد و خاک شعاع دید در زابل را نیز به 500 متر رسانده است.
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان بیان داشت: از روز دوشنبه با خروج سامانه بارش زا از آسمان سیستان و بلوچستان به طور موقت دو تا چهار درجه دمای هوا کاهش می یابد.
وی گفت: از روز سه شنبه مجددا شاهد افزایش دما خواهیم بود و از روز پنجشنبه در نواحی مرکزی استان وزش باد تشدید می شود.
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