15 برنامه شیطنت آمیز دشمنان برای انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله لطفی ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از برترینهای ستادهای دهه فجر استان گلستان افزود: انتخابات مجلس مناسبترین بستر برای دشمن است تا انقلاب مخملی با رویکردی جدید را به راه بیندازد.

وی با اعلام این مطلب که دشمن به دنبال نا امن سازی در برخی از شهرستانهاست، ادامه داد: دشمن در نا امن سازی سه برنامه اختلافات قومی قبیله ای، جنگ روانی و ایجاد رعب و وحشت از طریق رسانه ها و انقلاب مخملین با شیوه جدید را در برنامه خود دارد.

لطفی اظهار داشت: آمریکا پس از فروپاشی شوروی می خواهد رهبری غرب را به دست بگیرد اما در آسیا، اروپا و آفریقا چالش دارد و آن تسلط بر خلیج فارس و متعاقب آن تسلط بر ایران است.

وی در ادامه با اشاره به نزدیکی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: گلستان در همه ابعاد خصوصا در وحدت و یکپارچگی علیرغم وجود اقوام و مذاهب مختلف از برترینهای کشور است.

معاون امور حقوقی و استانهای مجلس و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور اذعان داشت: استان گلستان از نعمت استانداری شجاع و حاضر در صحنه برخوردار است که یکی از عوامل برتری استان برخورداری از این نوع حمایتها است.

وی افزود: دشمن در حال سیاه نمایی است تا حضور حداکثری اتفاق نیفتد اما همه می دانیم که راهپیمایی 22 بهمن مقدمه ای برای خلق حماسه 12 اسفند است.

لطفی تصریح کرد: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن بیشتر از سالهای گذشته بود و دلیل آن نیز بیشتر شدن هجمه دشمن است.

وی تاکید داشت: سران کشورهای عربی نگران بیداری اسلامی قصد دارند با سرمایه های خود مسئولین را مشغول کنند و حالت الگو بودن را از ایران بگیرند.

معاون امور حقوقی مجلس و استانهای مجلس و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور اضافه کرد: در 9 موسسه آمریکایی که در هر یک از آنها حداقل سه ایرانی خودفروخته وجود دارد 700 اتاق فکر تشکیل می شود که سالانه چهار هزار و 200 گزارش و 300 جلد کتاب چاپ می شود و روی تغییر رفتار در ایران کار می کنند.