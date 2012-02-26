فرماندار بیرجند نسبت به فعالیت های انتخاباتی برخی مدیران هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قاسم زاده نداف صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری بیرجند افزود: حتی برای سه مدیری که در فعالیتهای انتخاباتی شرکت کرده بودند، تا حد برکناری نیز پیش رفتیم.

وی گفت: بر اساس قانون هیچ مدیر دستگاه دولتی مجاز به انجام فعالیت انتخاباتی بر له یا علیه هیچ نامزدی نیست و مدیران تنها در راستای تحقق مشارکت حداکثری و شرح وظایف تعیین شده، باید فعالیت کنند.

وی همچنین از تخلفات انتخاباتی کلیه کاندیداهای حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان خبر داد و گفت: با وجودی که طبق قانون هیچ کاندیدایی حق توزیع لوح فشرده، و ارسال پیامک را ندارد، اما در عمل همه این موارد از نامزدها مشاهده شده است.

قاسم زاد نداف با بیان اینکه برخی از مدیران شهرستانی در جلسات شورای اداری حاضر نمی شوند، ادامه داد: متاسفانه غیبت و بی میلی برای شرکت در این جلسات به یک عرف رایج تبدیل شده است.

وی بیان کرد: خیلی از مدیران تنها برای نوشتن اسم خود در لیست حضور و غیاب در این جلسات شرکت می کنند که از این پس برخورد لازم در این زمینه را انجام خواهیم داد.

به گفته این مسئول در جلسه شورای اداری امروز شهرستان بیرجند 11 نفر از مدیران شهرستان بعد از یک حضور کوتاه مدت، فورا جلسه را ترک کردند.

قاسم زاده نداف با بیان اینکه بسیاری از دستگاه ها در انجام امورات پیشگیرانه حوادث غیر مترقبه بسیار ضعیف هستند، تصریح کرد: در روز های پر بارش و به وجود آمدن سیلاب ها در خیابان ها دستگاه های مرتبط ضعیف عمل کرده اند.

وی عنوان کرد: اگر خدمات پرسنل هلال احمر در هفته های گذشته نبود اختلال در سطح شهر نارضایتی زیاد شهروندان را در پی داشت.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه بارش نزولات جوی در اوایل هفته آینده در استان و شهرستان پیش بینی شده است از مسئولان دستگاه های مرتبط خواست تا نسبت به اعلام کمبودها و امکانات موجود خود، فرمانداری را در جریان قرار دهند تا در لحظه وقوع بحرانهای احتمالی مردم و مسئولان دچار سردرگمی نشوند.

مدیران در ایام نوروز در ادارات حضور داشته باشند

فرماندار بیرجند بر حضور مدیران دستگاه های اجرایی در ایام ابتدایی سال جدید در محل کار تاکید کرد و گفت: سرگردانی ارباب رجوع به هیچ بهانه ای قابل پذیرش نخواهد بود.

وی با بیان ایکه حضور مدیران شهرستان در هفته اول تعطیلات نوروزی الزامی است، بیان داشت: چنانچه سفر در تعطیلات نوروزی ضرورت داشت، در هفته دوم معاونان در اداره مانده و مدیران به سفر بروند.

وی به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و افزود: در این مرحله قرار است از افرادی که درآمد ماهیانه آنها به 50 میلیون ریال در ماه می رسد و حذف مبلغ ماهانه یارانه برای آنها مشکلی بوجود نخواهد آورد، بخواهیم تا رضایت خود را از دریافت این مبلغ اعلام کنند.

قاسم زاده نداف اظهارکرد: تعداد این افرد در سطح استان یک هزار و 200 نفر است که هزار نفرشان بیرجندی هستند.