اداره ‌کل هنرهای نمایشی برای تالار مولوی ریش گرو گذاشت!

به گزارش خبرنگار مهر، تالار مولوی بهعنوان یکی از سالنهای اصلی و مهم عرصه تئاتر ایران طی ماههای گذشته با مشکلات فراوانی مواجه بوده که این مشکلات منجر به استعفای سعید اسدی مدیر این سالن نمایشی شد. طی ماههای گذشته در مقاطع مختلف زمانی به دلیل عملی نشدن تعهدات ادارهکل هنرهای نمایشی نسبت به تالار مولوی باعث تعطیلی این سالن تئاتری شد.
آخرین تعطیلی تالار مولوی پیش از برگزاری سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر بود و طبق گفته مسئولان دانشگاه تهران، ادارهکل هنرهای نمایشی متعهد شد تا هر چه زودتر حمایتهای خود نسبت به تالار مولوی را عملی کند. اما طی روزهای گذشته نه تنها این مهم رخ نداده بلکه شایعاتی در خصوص اجاره تالار مولوی به یک کارگردان سینما در بین اهالی تئاتر مطرح شده است.
مجید مطهرینژاد درباره وضعیت تالار مولوی و شایعه اجاره دو ماهه این سالن تئاتری به یک کارگردان سینما به خبرنگار مهر گفت: این شایعه کذب است و قرار نیست تالار مولوی به یک کارگردان سینما اجاره داده شود. چون از 20 اسفندماه 90 تا 20 فروردینماه 91 هیچ گروهی در تالار مولوی حضور ندارد، قرار بود دانشگاه فیلمی در رابطه با عفاف و حجاب را در این تالار تولید کند. البته گزینههای دیگری را هم برای این کار در نظر دارد.
وی یادآور شد: قرارداد ما با مرکز هنرهای نمایشی به جواب نرسیده و دوستان بعد از گذشت یکسال حتی ریالی هم به تالار مولوی پرداخت نکردهاند. آقای اسدی هم که به دلیل همین مشکلات استعفا داد. ادامه همکاری مرکز هنرهای نمایشی با تالار مولوی با علامت سؤال همراه است.
مدیرکل امور فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به تمدید قرارداد همکاری ادارهکل هنرهای نمایشی با تالار مولوی تا پایان سال 90 تصریح کرد: دوستان گفتند ما ریش گرو میگذاریم تا تالار مولوی در ایام جشنواره تئاتر فجر میزبان آثار نمایشی باشد و ما هم پاسخ مثبت دادیم زیرا نمیخواهیم به روند تئاتر ایران آسیبی وارد شود. اما در کمال بیمهری دوستان مرکز هنرهای نمایشی بعد از پایان جشنواره حتی به تماسهای تلفنی ما هم پاسخ نمیدهند.
مطهرینژاد درباره فعالیت تالار مولوی در سال 91 با توجه به نبودن ردیف بودجهای مشخص در دانشگاه تهران برای حمایت از این سالن نمایشی تأکید کرد: دانشگاه تهران طی ماههای گذشته 200 میلیون تومان به تالار مولوی پرداخت کردهاست اما دوستان تئاتری حداقل تعهدات خود را هم انجام ندادهاند. دانشگاه تهران تالار مولوی را رها نخواهد کرد اما سال آینده امکان این وجود دارد که ساز و کار را تغییر دهد.
مدیرکل امور فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به متعهد نبودن ادارهکل هنرهای نمایشی نسبت به حمایت از تالار مولوی یادآور شد: این ادارهکل حتی ریالی برای حمایت از تالار مولوی طی یکسال گذشته پرداخت نکرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، تالار مولوی بهعنوان یکی از سالنهای اصلی و مهم عرصه تئاتر ایران طی ماههای گذشته با مشکلات فراوانی مواجه بوده که این مشکلات منجر به استعفای سعید اسدی مدیر این سالن نمایشی شد. طی ماههای گذشته در مقاطع مختلف زمانی به دلیل عملی نشدن تعهدات ادارهکل هنرهای نمایشی نسبت به تالار مولوی باعث تعطیلی این سالن تئاتری شد.
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