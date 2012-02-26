فضای سالم رسانه ای البرز ستودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری خود که پیرامون موضوع انتخابات و با حضور جانشین و معاون ستاد انتخابات استان البرز و اصحاب رسانه برگزار شد، با اشاره به انعکاس بسیار خوب اخبار و برنامه های دهه فجر در رسانه های البرز تصریح کرد: فضای سالم و بدور از حاشیه رسانه های البرز ستودنی و قابل تقدیر است.

وی افزود: بی شک تلاش اصحاب رسانه برای انعکاس اخبار انتخابات با حفظ اخلاق رسانه ای و پرهیز از هرگونه حاشیه پردازی ادامه داشته و اصحاب رسانه با این تلاش بی وقفه خود، بر حضور گسترده و شور و نشاط انتخابات در استان دامن خواهند زد.

وی گفت: فضای رسانه البرز یکی از سالم ترین فضاهای رسانه ای در کشور ارزیابی شده و تا این لحظه از روز شمار انتخابات، تخلفات پر رنگی از مطبوعات و رسانه های البرز گزارش نشده است.

وی تاکید کرد: مسئولان و مدیران استانی باید هرگونه حمایت و پشتیبانی را از اصحاب رسانه به عمل آورده و تلاش کنند اصحاب رسانه در فضائی آرام و باز سیاسی، آزادانه به نقد و اعلام نظر در موراد مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی البته در چارچوب قانون و با حفظ اخلاق رسانه ای بپردازند.

وی تصریح کرد: در استان البرز تعامل وهمکاری بسیار خوبی بین اصحاب رسانه و مسئولان و مدیران وجود دارد و همین امر سبب شده فضای رسانه ای استان مطلوب و همراه با عملکردی مناسب باشد و اخبار و وقایع استان به بهترین نحو ممکن اطلاع رسانی شود.

آشنا با اشاره به حساسیت انتخابات مجلس شورای نهم و واضح بودن اهمیت این رویداد برای خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت: خبرنگاران و اصحاب رسانه باید با پرهیز از جانبداری از یک کاندیدای خاص و یا هرگونه اقدامی که در راستای تخریب فردی باشد، با انعکاس عملکرد مطلوب دولت و مسئولان بر حضور گسترده و شور و نشاط انتخابات بیفزایند.