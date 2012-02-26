امام جمعه مرند نامزدهای انتخابات را به پرهیز از شایعه پراکنی فراخواند

حجت الاسلام علی نعمت زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حفظ همدلی، بینش سیاسی و شعور اجتماعی در برگزاری هر چه باشکوهتر انتخابات دور نهم مجلس باید مورد توجه ویژه مسئولان، کاندیداها و آحاد مختلف مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به حربه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دشمنان داخلی و خارجی برای به انزوا کشاندن ماهیت حقیقی انتخابات مجلس، افزود: دشمن درصدد است با بی اهمیت جلوه دادن نقش سازنده کانون قانونگذاری کشور شرایط لازم را برای تبیین و القای مستبدانه مجموعه مقررات و قوانین به اصطلاح آزادی خوانه نظامهای ضد حقوق بشری مورد نظر خود بیش از گذشته در کشورمان مساعدتر کند.

امام جمعه مرند با تاکید بر ضرورت حاکم سازی اخلاق صحیح انتخاباتی در طول ایام تبلغات کاندیداها و الزام هر چه صریح تر آنان به مجموعه مقررات و قوانین موجود، گفت: رای آگاهانه و انتخاب نمایندگان مخلص و دلسوز نظام و مردم نقش مهمی در اعتلابخشی پایه های بنیادین نظام اجتماعی و سیاسی دارد.

حجت الاسلام نعمت زاده اضافه کرد: حضور آگاهانه مردم و مسئولان دستگاههای مختلف دولتی در متجلی سازی مجموعه دستاوردهای مهم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و صیانت حقیقی از آنها در جریان این دوره از انتخابات نیز باید بیش از گذشته مورد توجه و ارزش گذاری واقع بینانه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: نباید در جریان این دوره از انتخابات مجلس با دامن زدن به برخی اختلافات و سلایق بی مورد سیاسی و اجتماعی شرایط لازم را برای فرصت طلبی و تفرقه انگیزی دشمنان داخلی و خارجی فراهم کرد.