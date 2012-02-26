1760 سکه فلزی از یک قاچاقچی اشیا تاریخی در ایلام کشف شد

صبا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز گذشته یک قاچاقچی اشیا تاریخ در شهرستان مهران دستگیر شد.

وی بیان داشت: بر اساس گزارشهای رسیده از یگان حفاظت شهرستان مهران فردی که اقدام به قاچاق اشیا تاریخی می کرد، تحت تعقیب قرار گرفت.

همتی عنوان کرد: این فرد 56 ساله که قصد فرار از مرز را داشته است توسط یگان حفاظت ایلام بعد از مدتی دستگیر شد.

این مسئول بیان داشت: این فرد با همکاری بخش گمرک پایانه مرزی مهران تحویل مراجع قضایی داده شد تا رای نهایی در مورد وی در آنجا صادر شود.

همتی تصریح کرد: از این فرد قاچاقچی 1760 عدد سکه فلزی، یک عدد انگشتر فلزی به شکل سر انسان کشف و ضبط شده است.

وی یادآور شد: در ابتدای سال جاری تاکنون 9 باند قاچاق اشیا تاریخی در استان ایلام متلاشی شده است.