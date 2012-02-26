توزیع اعتبارات سال آینده عالانه تر خواهد بود/تاثیرات مثبت و منفی هدفمندی یارانه ها بر صنایع سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مفید غلامی در مصاحبه مطبوعاتی خود با خبرنگاران استان سمنان در محل استانداری اعتبارات عمرانی این استان را 115 میلیارد ریال و بودتجه تخصیصی را نیز 75 درصد عنوان کرد.

وی تصریح کرد: تخصیص بودجه از محل اعتبارات نفت به استان هفت میلیارد و 700 میلیون تومان و در آمد امسال این استان نیز 129 میلیارد تومان بوده است.

غلامی جمعیت استان سمنان طبق سرشماری سال90 را 31 هزار و 91 خانوار عنوان کرد و اظهار داشت: این استان از لحاظ شاخص توسعه ای جزء 5 تا 10 استان اول کشور است.

معاون برنامه ریزی استان سمنان اضافه کرد: علیرغم اینکه جمعیت این استان16 درصد رشد داشته ولی نرخ رشد خالص جمعیت در آن بسیار پایین است.

وی در بخش دیگری با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه های اظهار داشت: اجرای این قانون تاثیرات مثبت و منفی بسیاری بر صنایع استان داشته است.

غلامی تعداد واحدهای تاثیرپذیر در استان سمنان را 266 واحد عنوان کرد و افزود: در بحث تخصیص سوخت 7میلیون و806 هزار و 581 لیتر نفت به واحدهای مشکل دار اعطا و همچنین طی این مدت 15 واحد گاز دار شده اند.

معاون برنامه ریزی استان سمنان معاون برنامه ریزی استانداری سمنان، با ارائه گزارشی در خصوص مشکلات بنگاه های کوچک و متوسط این استان، اعتبارات این واحدها در سال جاری را 578 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان 139 میلیارد تومان مانده اعتبار و پنج هزار و 181 بنگاه نیز معوقه داشته اند.

وی تصریح کرد: یارانه پرداختی در بخش تولید 400 میلیون تومان بوده و علت بحران در برخی واحدهای صنعتی ناشی از بسته شدن فضای اعتبارات اسنادی و بالا رفتن نرخ ارز است.

غلامی همچنین با اشاره به وضعیت نان استان بعد از هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: استان سمنان از لحاظ کیفیت نان رتبه اول کشوری و از لحاظ آموزش نانوایان رتبه دوم کشوری را دارد.

معاون برنامه ریزی استان سمنان افزود: در این مدت 24 درصد در مصرف نان و 30 درصد نیز در ضایعات کاهش داشته ایم.

وی گفت: همچنین استان سمنان در بخش برق خانگی با وجود تعدد انشعابات جدید با کاهش 5 درصدی و در بخش گاز با کاهش 35 درصدی مصرف خانگی روبرو بوده است.

غلامی در پایان به تنظیم بازار ایام عید اشاره و اظهار داشت: 700 تن مرغ منجمد و 100 تن گوشت قرمز به علاوه احتیاجات ضروری مردم در ایام نوروز ذخیره شده است.