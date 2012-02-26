باند بزرگ سارقان طلا در سیرجان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان عمومی و انقلاب سیرجان با اشاره به دستگیری اعضاء باند بزرگ سرقت در سیرجان و شهرستانهای همجوار، گفت: این اقدام در ادامه تلاشهای مامورین انتظامی و بعد از آخرین سرقت این باند در سیرجان، در حاجی آباد هرمزگان انجام شد.

مهدی بخشی ادامه داد: آخرین اقدام به سرقت این گروه در سیرجان در بلوار مالک اشتر بود که طی آن، مقادیر زیادی طلا از جمله 26 سکه تمام بهار آزادی، چند عدد نیم سکه و ربع سکه بهار آزادی و چند قطعه طلا و سرویس جواهرات را از منزلی به سرقت برده و با یک دستگاه خودروی زانتیا به سمت حاجی آباد متواری شدند.

بخشی گفت: با اقدامات خوب نیروی انتظامی در جهت اجرای طرح مهار در شهرستانهای همجوار اعضاء این گروه در شهرستان حاجی آباد شناسایی و دستگیری آنها شدند.

دادستان عمومی وانقلاب سیرجان ادامه داد: یکی از اعضاء این باند در آخرین سرقت در بلوار مالک اشتر در اثر سقوط از طبقه دوم دچار شکستگی شدید در ناحیه پا می شود و هنگامی که به بیمارستانی در شهرستان حاجی آباد مراجعه می کند شناسایی و دستگیر می شود.

وی اضافه کرد: گاهی این گونه باندها با استفاده از دستگاه های مدرن مبادرت به شناسایی محل نگهداری طلا و اشیاء گرانبها کرده و در اقدامی سریع و بدون اتلاف وقت این مکانها را مورد دستبرد و سرقت قرار می دهند.

بخشی از مردم خواست وسایل گرانبها و طلا و جواهرات خود را در محلهای امن و مطمئن نگهداری کنند.

250 سلاح غیر مجاز در شهرستان عنبرآباد جمع آوری شد

دادستان عنبرآباد گفت: از آغاز اجرای طرح جمع آوری سلاح های غیر مجاز تاکنون بیش از 250 سلاح غیر مجاز در شهرستان عنبرآباد جمع آوری شده است.

احمد علی انجم روز اظهار داشت: بیشتر سلاح های جمع آوری شده، از نوع سلاح شکاری است.

انجم روز تصریح کرد: براساس قانون در صورتیکه تحویل دهندگان این سلاح ها واجد شرایط باشند، از سوی مقامات مربوط، مجوز حمل سلاح برای آنان صادر می شود.

وی با بیان این که سه ماه از مهلت اجرای طرح جمع آوری سلاح های غیر مجاز باقی مانده است، تاکید کرد: دارندگان سلاح های غیر مجاز باید در این مدت نسبت به تحویل سلاح خود اقدام کنند.

این مسئول قضایی جمع آوری سلاح های غیر مجاز را در ارتقاء سطح امنیت جامعه موثر دانست و اظهار داشت: ارتقاء سطح امنیت، مستلزم همکاری آحاد جامعه و قشرهای مختلف مردم است.

دادستان عمومی و انقلاب عنبرآباد، با بیان اینکه وجود سلاح غیر مجاز در دست افراد موجب کاهش احساس امنیت می شود، گفت: اگر افراد در مدت زمان باقیمانده، سلاح خود را تحویل ندهند، براساس قانون، مجازات سنگینی برای آنان در نظر گرفته می شود.

انجم‌ روز تصریح کرد: متولیان، به ویژه معتمدین در روستاها باید در این زمینه به خوبی اطلاع کنند تا افرادی که سلاح غیر مجاز نزد خود نگهداری می کنند از اجرای طرح جمع آوری سلاح های غیر مجاز مطلع شوند.

وی امنیت کنونی شهرستان عنبرآباد را مطلوب ارزیابی و بیان کرد: خوشبختانه در سال جاری در بخش های مختلف امنیتی شاهد کاهش چشمگیر جرایم، به ویژه جرایم خشن در این شهرستان بوده ایم.

175 هسته مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی در استان کرمان فعال است

معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در همایش رؤسای هسته های ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به فعالیت 175 هسته مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی در استان کرمان، افزود: از این تعداد، 58هسته در شهرستان کرمان و 117 هسته در شهرستان های استان فعال است.

حمید خالقی گفت:‌20 هسته پیشگیری و حفاظت اجتماعی نیز در کرمان آماده ثبت است.

وی ادامه داد: هسته های ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی زمانی می توانند به طور رسمی فعالیت کنند که مدارک مورد نیاز اعضاء خود را به استان کرمان ارسال کرده و اطلاعات آنها در سامانه مربوط ثبت شده باشد.

وی گفت: قبل از ارسال نامه رسمی از مرکز استان کرمان به هسته ها مبنی بر ثبت اطلاعات در سامانه و تشکیل پرونده برای اعضای هسته ها،‌ فعالیت آنها قانونی نیست.

خالقی اظهار داشت: در حوزه انتقال فردی از یک هسته به هسته دیگر مشکلی وجود ندارد و این کار باید با اطلاع مرکز استان کرمان انجام شود اما در زمینه جایگزینی فرد جدید به جای فرد غیر فعال در هسته ها باید پس از ارسال پرونده فرد و تایید مرکز استان کرمان، این اقدام صورت گیرد.

وی بر راه اندازی هسته های تخصصی ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی و توجه بیشتر به این موضوع، تاکید کرد.

این مسئول قضایی بیان کرد: استان کرمان در شاخص های اجرای برنامه های ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم در کشور همواره فعالیت های چشمگیری داشته است.

