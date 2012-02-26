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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

نهرین نت فاش کرد:

استخدام مزدور خارجی برای سرکوب تظاهرات مردم عربستان

استخدام مزدور خارجی برای سرکوب تظاهرات مردم عربستان

یک پایگاه عرب زبان از به کارگیری هزاران مزدور خارجی برای سرکوب قیام مردم این کشور با کمک سرویسهای اطلاعاتی انگلیس و آمریکا پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت به نقل از منابع وابسته به مخالفان عربستانی آورده است: رژیم سعودی برای سرکوب قیام مردم شرق این کشور به مزدورخارجی روی آورده است.

منابع مذکور بیان کردند: رژیم سعودی هزاران نفر از پاکستان، بنگلادش و دیگر ملیتها را تاکنون بسیج کرده تا با تشکیل گردانهای ویژه تظاهرات مردمی را سرکوب کند.

این پایگاه به نقل از منابع مذکور می افزاید: دستگاههای امنیتی آل سعود تاکنون حدود شانزده هزار مزدور استخدام کرده است و آنها را در اردوگاههای ویژه ای که به همین منظور ترتیب داده شده اسکان داده است.

این منابع ذکر کردند: رژیم برای جلوگیری ازتماس آنها با نیروهای امنیتی این کشور افراد جذب شده را در مکانهایی دور از پادگانهای ارتش و گارد ملی اسکان داده است.

پایگاه مذکور بیان کرد: افسران امینتی انگلیسی و آمریکایی مرتبط با سازمانهای اطلاعاتی این دو کشور و عضو شرکتهای امنیتی از جمله بلاک واتر بر آموزش این افراد نظارت می کنند.

منابع فوق گزارش دادند: اردوگاههای اختصاص یافته برای این مزدوران در مناطق مختلف عربستان از جمله در ریاض پایتخت این کشور، شهر الخبر، الدمام در مناطق شرقی و نزدیکی شهر نجران پراکنده شده است.

این پایگاه می افزاید: این مزدوران مانند نیروهای ویژه و ضد شورش علیه تظاهرات کنندگان به کار گرفته می شوند و همچنین در امور مربوط به ترور و تعقیب فعالان مخالف به کار گرفته خواهند شد.

این منابع ذکر کردند: تشکیل گردان ویژه مرکب از مزدوران به توصیه کارشناسان امنیتی انگلیسی و آمریکایی انجام شده است و یکی از اهداف اتخاذ چنین تصمیمی نگرانی از اقدامات انتقام جویانه است.

پایگاه مذکور در پایان به استفاده از مزدوران از سوی دستگاههای امنیتی در مناطق شرقی به ویژه العوامیه و نقابدارانی که کلاه سیاه بر سر دارند، اشاره کرده است.

کد مطلب 1544093

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