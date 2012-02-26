استخدام مزدور خارجی برای سرکوب تظاهرات مردم عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت به نقل از منابع وابسته به مخالفان عربستانی آورده است: رژیم سعودی برای سرکوب قیام مردم شرق این کشور به مزدورخارجی روی آورده است.

منابع مذکور بیان کردند: رژیم سعودی هزاران نفر از پاکستان، بنگلادش و دیگر ملیتها را تاکنون بسیج کرده تا با تشکیل گردانهای ویژه تظاهرات مردمی را سرکوب کند.

این پایگاه به نقل از منابع مذکور می افزاید: دستگاههای امنیتی آل سعود تاکنون حدود شانزده هزار مزدور استخدام کرده است و آنها را در اردوگاههای ویژه ای که به همین منظور ترتیب داده شده اسکان داده است.

این منابع ذکر کردند: رژیم برای جلوگیری ازتماس آنها با نیروهای امنیتی این کشور افراد جذب شده را در مکانهایی دور از پادگانهای ارتش و گارد ملی اسکان داده است.

پایگاه مذکور بیان کرد: افسران امینتی انگلیسی و آمریکایی مرتبط با سازمانهای اطلاعاتی این دو کشور و عضو شرکتهای امنیتی از جمله بلاک واتر بر آموزش این افراد نظارت می کنند.

منابع فوق گزارش دادند: اردوگاههای اختصاص یافته برای این مزدوران در مناطق مختلف عربستان از جمله در ریاض پایتخت این کشور، شهر الخبر، الدمام در مناطق شرقی و نزدیکی شهر نجران پراکنده شده است.

این پایگاه می افزاید: این مزدوران مانند نیروهای ویژه و ضد شورش علیه تظاهرات کنندگان به کار گرفته می شوند و همچنین در امور مربوط به ترور و تعقیب فعالان مخالف به کار گرفته خواهند شد.

این منابع ذکر کردند: تشکیل گردان ویژه مرکب از مزدوران به توصیه کارشناسان امنیتی انگلیسی و آمریکایی انجام شده است و یکی از اهداف اتخاذ چنین تصمیمی نگرانی از اقدامات انتقام جویانه است.

پایگاه مذکور در پایان به استفاده از مزدوران از سوی دستگاههای امنیتی در مناطق شرقی به ویژه العوامیه و نقابدارانی که کلاه سیاه بر سر دارند، اشاره کرده است.