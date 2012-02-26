مشارکت در انتخابات در شأن پیشینه فرهنگی و افتخارات البرز باشد

به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا در نشست خبری که پیش از ظهر یکشنبه و با موضوع انتخابات برگزار شد با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: نظامی که برخاسته از مردم و متشکل از آرا و نظرات مردم است بی شک ادامه و بقای خود را نیز بر پایه حضور و مشارکت گسترده مردم رقم می زند.

وی گفت: امروز همه دنیا بسیج شده اند تا نظام جمهوری اسلامی را خدشه دار کنند زیرا به خوبی دریافته اند که الگو و سرآغاز بیداری اسلامی در منطقه نظام مقدس جمهوری اسلامی است، و در شرایط فعلی همه کشورهائی که در آنها بیداری اسلامی آغاز شده، منتظر نشسته اند ببینند در کشوری که الگو و رهبر خود قرار داده اند چه اتفاقی می افتد و چگونه انتخاباتی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: شایسته یک الگو نیست که خود مرتکب اشتباه و لغزش شود و لازمه رخ ندادن اشتباه در انتخابات پیش رو، پایبندی بی قید و شرط به قوانین و مطیع منویات رهبری بودن است.

وی گفت: رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی همه افراد جامعه به ویژه کاندیدا بی شک انتخاباتی سالم برای کشور و به تبع آن افتخار و سربلندی در دنیا را رقم خواهد زد.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: کاندیدا در تبلیغات خود فقط به بیان توانمندیهای خود پرداخته و از هرگونه تخریب دیگران خودداری کنند زیرا همه با انگیزه خدمتگزاری قدم در این راه گذاشته اند، بنابراین چه کسانی که رای میاورند و چه کسانی که رای نیاورده اند همه باید صلاح نظام را در نظر گرفته و خوشنود باشند که به تکلیف شرعی و ملی خود عمل کرده اند.

وی گفت: عملکرد مثبت مسئولان و تلاش اصحاب رسانه برای انعکاس خدمات و پیشرفت های عظیم استان در زمینه های مختلف و از همه مهمتر استان شدن البرز، بارقه های امید را بر دل مردم افکنده و بی شک مشارکتی گسترده و در شان البرز را در انتخابات پیش رو رقم می زند.

