4900 برنامه دهه فجر در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا قندهاری ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از برترین های ستاد دهه فجر استان گلستان افزود: در این مدت 230 برنامه متمرکز، 750 برنامه تجلیل از پیشکسوتان، زنان و...، 950 نمایشگاه در حوزه های مختلف، 850 تجمع فرهنگی، جشنواره، نشست سیاسی ف ادعیه و...یک هزارو350 مسابقه علمی ، ورزشی و...یک هزارو 100 مورد تولید فرهنگیشامل سرود، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، تیزر، لوح فشرده و...برگزار شده است.

وی با اشاره به افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه هایی در استان در طول دهه فجر گفت: 920 طرح با اعتباری بالغ بر 463 میلیارد تومان افتتاح و 166 پروژه با اعتبار 346 میلیارد تومان کلنگ زنی شده است.

قندهاری ادامه داد: در روز 22 بهمن نیز 39 راهپیمایی در شهرستانها و روستاهای استان بصورت گسترده انجام شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان تصریح کرد: مردم در این ایام اخبار را شنیدند و زحمات مسئولین نظام را دیدند.

وی در ادامه با اشاره به تلاشهای امام خمینی برای به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی گفت: در رفتار و مشی امام راحل چیزی جز رضایت خداوند دیده نمی شد و به همین دلیل نیز علیرغم همه نقشه های شیطانی نتوانستند امام را منزوی کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان گفت: در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کشور، تمام استکبار در برابر تمام اسلام ناب ایستاده است و حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی جهاد فی سبیل الله است.