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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

قندهاری:

4900 برنامه دهه فجر در گلستان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان گفت: در طول دهه فجر چهار هزار و 950 برنامه اجرا شد که از استقبال نمادین در فرودگاه در روز 12 بهمن آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا قندهاری ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از برترین های ستاد دهه فجر استان گلستان افزود:  در این مدت 230 برنامه متمرکز، 750 برنامه تجلیل از پیشکسوتان، زنان و...، 950 نمایشگاه در حوزه های مختلف، 850 تجمع فرهنگی، جشنواره، نشست سیاسی ف ادعیه و...یک هزارو350 مسابقه علمی ، ورزشی و...یک هزارو 100 مورد تولید فرهنگیشامل سرود، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، تیزر، لوح فشرده و...برگزار شده است.

وی با اشاره به  افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه هایی در استان در طول دهه فجر گفت: 920 طرح با اعتباری بالغ بر 463 میلیارد تومان افتتاح و 166 پروژه با اعتبار 346 میلیارد تومان کلنگ زنی شده است.

قندهاری ادامه داد: در روز 22 بهمن نیز 39 راهپیمایی در شهرستانها و روستاهای استان بصورت گسترده انجام شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان تصریح کرد: مردم در این ایام اخبار را شنیدند و زحمات مسئولین نظام را دیدند.

وی در ادامه با اشاره به تلاشهای امام خمینی برای به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی گفت: در رفتار و مشی امام راحل چیزی جز رضایت خداوند دیده نمی شد و به همین دلیل نیز علیرغم همه نقشه های شیطانی نتوانستند امام را منزوی کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان گفت: در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کشور، تمام استکبار در برابر تمام اسلام ناب ایستاده است و حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی جهاد فی سبیل الله است.

کد مطلب 1544095

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