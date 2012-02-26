درخشش تیمهای ورزشی کارگران مرند

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برگزاری مسابقات ورزشی فوتسال و تنیس روی میز قهرمانی کارگران آذربایجان شرقی، ورزشکاران شهرستان مرند موفق به کسب عناوین برتر شدند.

بر اساس این گزارش، در شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی رشته ورزشی فوتسال کارگران آذربایجان شرقی تیم فوتسال کارگران تبریزکف مرند با ترکیب سالار جوکار ، بهنام کریمی ، اصغر علیمردانی ، حسن خندانی ، اکبر مطلبی ، روح الله جارزن ، مرتضی اسداغی ، حسن بابازاده ، منصور رحیمی ، مهدی ابراهیمی ، مجید بابازاده ، روح الله ملکی دیزجیکان (سرپرست) و علیرضا حق ستان (سرمربی) در عین شایستگی کامل به مقام سومی دست یافت.

همچنین در یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی رشته تنیس روی میز کارگران آذربایجان شرقی " جمشید اکبرزاده " عضو تیم تنیس روی میز منتخب کارگران شهرستان مرند مقام سوم این رقابت ها را کسب کرد.

در پایان پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی رشته والیبال کارگران آذربایجان شرقی نیز تیم والیبال منتخب کارگران شهرستان مرند در عین ناباوری عنوان چهارمی این دوره از مسابقات را کسب نمود.

همچنین در دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی کارگران شهرستان مرند تیم فوتسال تکدانه به مقام قهرمانی رسید و تیم های فوتسال کارگران چینندگان و اتحادیه تعاونی های مسکن به ترتیب عناوین دوم و سوم این دوره از مسابقات را بدست آوردند.

در هشتمین دوره مسابقات دارت قهرمانی کارگران شهرستان مرند نیز رضا نجف زاده به مقام قهرمانی رسید و رضا اقبالی و وحید دلدار نیز به ترتیب به مقامهای نایب قهرمانی و سوم دست یافتند.

سرپرست برگزاری این مسابقات بر عهده روح اله ملکی دیزجیکان مدیر باشگاه فرهنگی، ورزشی کارگران اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مرند بود.