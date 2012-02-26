دستگیری کلاهبرداران سکه های تقلبی در خوزستان/ صرفه جویی یک میلیون دلاری در نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس آگاهی خوزستان گفت: ماموران پلیس یک باند حرفه ای کلاهبرداران سکه های تقلبی را دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کردند.



مهدی محسنی اظهار کرد: افرادی با ارسال پیامک به شماره تلفنهای مختلف در سراسر کشور خود را به عنوان عشایر و چوپان و معرفی کرده و اعلام می کردند مقداری سکه پیدا کرده و قصد فروش آنها را دارد اما چون کسی را نمی ‌شناسند به طور اتفاقی به شماره مورد نظر پیامک فرستاده اند.

وی افزود: در بعضی از مواقع دریافت کنندگان پیامک وسوسه شده و در صدد سو استفاد از فرد پیامک دهند می افتند غافل از اینکه افراد به ظاهر ساده لوح، کلاهبرداران حرفه ای هستند.



رئیس پلیس آگاهی خوزستان اضافه کرد: مدتی پیش فردی به پلیس آگاهی مراجعه کرد و مدعی شد سال گذشته توسط افرادی به مبلغ 350 میلیون ریال مورد کلاهبرداری از طریق خرید سکه قرار گرفته و اکنون نیز افرادی با ارسال پیامک به وی قصد فروش سکه را دارند.



محسنی با بیان اینکه افراد کلاهبردار سکه های تقلبی تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی بودند، عنوان کرد: ماموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی در یک اقدام غافلگیرانه یک نفر از متهمان را دستگیر کردند.



وی از اعتراف متهم به چندین فقره کلاهبرداری میلیونی خبر داد و گفت: دو نفر از همدستان وی نیز شناسایی و دستگیر شدند.



محسنی با اشاره شناسایی متهمان توسط تعدادی از شاکیان عنوان کرد: دستگیر شدگان برای سیر مراحل قانونی پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.



راه اندازی سیستم GPS خودرویی آبفای خوزستان

همچنین معاون مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب خوزستان از مجهز شدن واحد امداد حوادث آب و فاضلاب استان خوزستان به سامانه تعیین موقعیت خودروها ( ( GPS خودرویی خبر داد.

علیرضا شاطریان افزود: به کارگیری سیستم موقعیت یاب و اعلام اطلاعات آنلاین ماشین آلات با هدف اعمال مدیریت نگهداری و تعمیرات، نظارت دقیق بر خودروهای عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات به مشترکان در زمان بروز حوادث در شبکه آبرسانی راه اندازی شده است.



وی تصریح کرد: این تکنولوژی قادر است موقعیت لحظه به لحظه دستگاه و همچنین اطلاعات کارکرد تجهیزات بر اساس ساعت کارکرد و یا مسافت پیموده شده را گزارش کند. علاوه بر آن با نصب سنسورهای مربوطه می توان اطلاعات دمای آب یا روغن، سطح گازوئیل و ... را از طریق این دستگاه ارسال کرد.



معاون مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب خوزستان ادامه داد: این سامانه که از تکنولوژی روز بهره می گیرد بر اساس پروتکل GPRS موقعیت خودروها را به صورت آنلاین بر روی نقشه بروز شده شهرهای استان نشان داده و امکان گزارش گیری های متعددی را دارد که به بهره بردار در هدایت صحیح خودروها و بالا بردن سرعت رسیدگی به حوادث کمک شایانی می نماید. بدیهی است این موضوع باعث افزایش رضایتمندی مشترکان و کاهش پرت واقعی آب می گردد.



صرفه جویی یک میلیون دلاری در شرکت توربین جنوب

از سویی دیگر مدیرعامل شرکت توربین جنوب از توانمندی متخصصان این شرکت به روکش کاری تیغه های توربین رولزرویس خبر داد و گفت: روکش کاری تیغه های ثابت و متحرک هر دستگاه از این توربین ها یک میلیون دلار صرفه جویی ارزی به همراه دارد



پرویز زکی توضیح داد: این عملیات پیش از این در خارج از کشور انجام می شد و هم اکنون در واحد روکش کاری کارگاه مرکزی این شرکت در آغاجاری صورت می گیرد.



وی افزود: این عملیات تعمیراتی به ویژه در خصوص تیغه ها و نازلهای ناحیه داغ این توربینها کاری انحصاری و با فناوری بسیار حساس است که نیروهای آموزش دیده و مجرب این شرکت با کیفیتی مطلوب قادر به انجام آن هستند.



زکی، درباره فرآیند روکش کاری این تیغه ها گفت: روکشهای معیوب این تیغه ها در فرآیندهای پیچیده شیمیایی از قطعه جدا و روکشهای جدید بر روی قطعه اعمال و در کوره های آرگون تحت عملیات ویژه حرارتی پخته می شوند.



ساخت شیرهای یک طرفه در شرکت نفت و گاز کارون

در عین حال شیرهای یک طرفه کتابی به همت متخصصان نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون ساخته شد.



رئیس نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون با اعلام این خبر گفت: این شیرها جایگزین شیرهای فلزی شده اند که پیش از این بر روی کمپرسورهای هوا در واحدهای نمکزدایی نصب بود.



عبدالعلی رادفرد افزود: طول عمر کوتاه شیرهای وارداتی و لزوم خودکفایی ساخت آنها در کشور، متخصصان این شرکت را بر آن داشت تا نسبت به ساخت شیرهایی با عملکرد بهتر اقدام کنند.



وی در مقایسه عملکرد شیرهای جدید با شیرهای پیشین گفت: شیرهای قدیمی از جنس فلز آهن بودند که پس از مدتی درچار خوردگی شده و پس از چهار ماه نیاز به تعویض داشت که علاوه بر هزینه زیاد، اختلال در سیستم فرآورش را نیز به دنبال داشت اما شیرهای جدید از جنس برنج است که دوره آزمایشی خود را در مدت بیش از یک سال با موفقیت پشت سر گذاشته اند.



شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون یکی از شرکت های تابع شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است و روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت خام از مخازن تحت مدیریت خود استخراج می کند.