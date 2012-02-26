البرز با 12 هزار رای اولی به استقبال انتخابات مجلس می رود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر زارع نژاد در نشست خبری که پیش از ظهر یکشنبه با موضوع انتخابات و با حضور مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز و اصحاب رسانه برگزار شد، گفت: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، البرز 12 هزار رای اولی خواهد داشت.

وی جمعیت استان بر اساس آخرین سرشماری صورت گرفته را دو میلیون و 337 هزارو چهار نفر اعلام کرد و گفت: از جمعیت ذکر شده، یک میلیون و 354 هزار نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات پیش رو هستند.

زارع نژاد گفت: نظر سنجی ها و برآوردهای صورت گرفته در استان نوید مشارکت بیش از 50 درصدی را می دهد.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در استان برای برگزاری انتخابات گفت: در استان البرز تدارک 996 شعبه اخذ رای دیده شده که از این تعداد 899 تا ثابت و 97 شعبه سیار خواهد بود.

زارع نژاد گفت: از کل تعداد شعبه های اخذ رای، 835 شعبه شهری و 161 شعبه روستائی است.

وی در خصوص تعداد شعبه های مستقر در شهرستان های استان گفت: از تعداد شعبه های استان، 746 شعبه به کرج، 123 شعبه به ساوجبلاغ، 82 شعبه به نظراباد و 45 شعبه به طالقان اختصاص دارد.

زارع نژاد تصریح کرد: کلیه اقدامات و مراحل انتخاباتی در استان مطلوب برآورد شده و هیچ گونه تخلف و حاشیه سازی در استان گزارش نشده است.

وی افزود: اگر هم تخلفی صورت گرفته کم رنگ بوده و با تذکر فیصله یافته است.