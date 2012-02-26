  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۵۶

در 10 ماه نخست سال/

200 میلیارد تومان کالای قاچاق در خراسان رضوی کشف شد

200 میلیارد تومان کالای قاچاق در خراسان رضوی کشف شد

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی از کشف 200 میلیارد تومان کالای مظنون به قاچاق در 10 ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فروزانفر ظهر یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه میزان در سال گذشته حدود 57 میلیارد تومان بوده است، اظهار داشت: امسال شاهد افزایش سه برابری کشفیات در استان از نظر ارزش ریالی بوده ایم.

وی میزان کشفیات در پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص لوازم آرایشی و بهداشتی 262 هزار و 477 قلم به ارزش 13 میلیارد و 173 میلیون و 850 هزار ریال ذکر کرد.

وی میزان پوشاک کشف را نیز  را 255 هزار کیسه به ارزش 17 میلیارد و 856 میلیون ریال عنوان کرد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان کشفیات فرآورده های نفتی در دهه ماه سال جاری را 18 میلیون لیتر عنوان کرد و افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه حدود 11 برابر افزایش داشته است.

فروزانفر افزود:  میزان کشفیات سیگار در 11 ماه گذشته 13 میلیون نخ بوده است که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته حدود 6 میلیون نخ بوده است.

وی گفت: آمار کشفیات لوازم آرایشی و بهداشتی توسط سازمان صنعت و معدن شامل 60 کارتن به ارزش ریالی شش میلیارد و 787 میلیون 516 هزار 280 ریال است.

وی بیان کرد: 150 کیسه پوشاک به ارزش پنج میلیارد و 433 میلیون 862 هزار ریال نیز از جمله کالاهای کشف شده توسط سازمان صنعت و معدن است.

فروزانفر مجموع کشفیات در استان را طی امسال در خصوص لوازم آرایشی و بهداشتی 19 میلیارد و 961 میلیون ریال و در پوشاک 23 میلیارد و 320 میلیون ریال و در پارچه 17 میلیارد و 428 میلیون ریال ذکرکرد.

کد مطلب 1544101

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار