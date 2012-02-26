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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۱

جمشیدی در گفتگو با مهر:

25 نامزد انتخابات گلستان از اقوام ترکمن و سیستانی هستند

25 نامزد انتخابات گلستان از اقوام ترکمن و سیستانی هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان با اشاره به کاندیداهای نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: از بین کاندیداهای استان 47 نفر فارس، 8 نفر سیستانی، 17 نفر ترکمن و بقیه زن هستند.

علیرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حوزه علی آباد کتول تمام روند انتخابات بصورت رایانه ای انجام خواهد شد و به همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه برای واجدین شرایط  جهت رای دادن الزامی است.

وی افزود: واجدین شرایط در استان یک میلیون و 108 هزار نفر هستند که از این تعداد 119 هزار نفر رای اولی هستند.

جمشیدی ادامه داد: در استان یک هزارو 190 شعبه اخذ رای است که 95 شعبه در علی اباد بصورت الکترونیکی خواهد بود.

وی اذعان داشت: از تعداد 95 شعبه اخذ رای در علی آباد کتول ، 65 شعبه ثابت و 30 شعبه سیار است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار تصریح کرد: تا کنون آماری از انصراف دادگان شهرستان گرگان موجود نیست.

گلستان 6 حوزه انتخابیه دارد.

کد مطلب 1544103

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