25 نامزد انتخابات گلستان از اقوام ترکمن و سیستانی هستند

علیرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حوزه علی آباد کتول تمام روند انتخابات بصورت رایانه ای انجام خواهد شد و به همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه برای واجدین شرایط جهت رای دادن الزامی است.

وی افزود: واجدین شرایط در استان یک میلیون و 108 هزار نفر هستند که از این تعداد 119 هزار نفر رای اولی هستند.

جمشیدی ادامه داد: در استان یک هزارو 190 شعبه اخذ رای است که 95 شعبه در علی اباد بصورت الکترونیکی خواهد بود.

وی اذعان داشت: از تعداد 95 شعبه اخذ رای در علی آباد کتول ، 65 شعبه ثابت و 30 شعبه سیار است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار تصریح کرد: تا کنون آماری از انصراف دادگان شهرستان گرگان موجود نیست.

گلستان 6 حوزه انتخابیه دارد.