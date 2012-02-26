حذف اعضای مسکن مهری که سهم آورده خود را افزایش ندهند

رضا میرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعضای تعاونیهای مسکن مهر که نسبت به افزایش سهم آورده خود بر اساس میزان پیشرفت پروژه ها اقدام نکنند از لیست واحدهای مسکونی حذف و متقاضیان دیگری جایگزین آنها خواهند شد.

وی عنوان کرد: موضوع پروژه مسکن مهر اولویت و دغدغه اصلی دولت در این سه چهار سال اخیر بوده و زمـان اوج آن هم در حال حاضر است. با توجه به برنامه هایی که دولت برای انتهای این کار پیش بینی کرده است، حداکثر باید تا پایان نیمه اول سال آینده پروژه های مسکن مهر تعیین تکلیف شوند.



میرانی افزود: مسوولان، مردم و تعاونیها سعی دارند قدمهای موثری را برای توسعه این طرح ملی بردارند.



معاون تعاون، اشتغال و کارآفرینی استان خوزستان تاکید کرد: باید وضعیت تعاونیهای مسکن مهر و سهم آورده اعضایی که پای کار نیستند یا نمی خواهند کار کنند روشن و مشخص شود. دولت نسبت به انجام خیلی از تعهدهای خود عمل کرده است.



وی از دیگر راهکارهای مهم در مسکن مهر خوزستان را جابجایی اعضا در تعاونیها عنوان و تصریح کرد: افرادی که تمایل و علاقه ای به ادامه کار ندارند مشخص و دسته بندی تا دیگر اعضا جایگزین این قبیل افراد شوند.