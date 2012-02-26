لیست انتخاباتی جمعیت یاران مهر در تبریز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل چمنی دبیر جمعیت یاران مهر در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: این جمعیت که متشکل از فعالان صنف قالیبافی و نیز جمعی از ورزشکاران تبریز است در حوزه انتخابیه تبریز از محمدحسین فرهنگی، محمداسماعیل سعیدی، رضا رحمانی، عشرت شایق، جمشید تقی زاده و روح الله جهانگیری حمایت می کند.

وی افزود: معیار انتخاب این افراد کارنامه فعالیت آنان در ادوار مختلف فعالیتی شان بوده و این جمعیت هیچ مولفه سیاسی را در انتخاب کاندیداهای مورد حمایت مد نظر قرار نداده است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان قالی شهرستان تبریز گفت: تمام هزینه های این جمعیت، شخصی است اما تحقق خواسته های قانونی و مشروع طیف بزرگی از جامعه به ویژه قالیبافان و ورزشکاران پیگیری می شود.

عضو سابق شورای اسلامی شهر تبریز اضافه کرد: جمعیت یاران مهر، فارغ از ه ر گونه گرای سیاسی، به دنبال حل و فصل مسایل رفاهی و معیشتی اقشار مختلف جامعه به خصوص قالیبافان از سوی نمایندگان کارآمد و متعهد مجلس است.