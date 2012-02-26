لیست انتخاباتی جمعیت یاران مهر در تبریز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل چمنی دبیر جمعیت یاران مهر در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: این جمعیت که متشکل از فعالان صنف قالیبافی و نیز جمعی از ورزشکاران تبریز است در حوزه انتخابیه تبریز از محمدحسین فرهنگی، محمداسماعیل سعیدی، رضا رحمانی، عشرت شایق، جمشید تقی زاده و روح الله جهانگیری حمایت می کند.
وی افزود: معیار انتخاب این افراد کارنامه فعالیت آنان در ادوار مختلف فعالیتی شان بوده و این جمعیت هیچ مولفه سیاسی را در انتخاب کاندیداهای مورد حمایت مد نظر قرار نداده است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان قالی شهرستان تبریز گفت: تمام هزینه های این جمعیت، شخصی است اما تحقق خواسته های قانونی و مشروع طیف بزرگی از جامعه به ویژه قالیبافان و ورزشکاران پیگیری می شود.
عضو سابق شورای اسلامی شهر تبریز اضافه کرد: جمعیت یاران مهر، فارغ از هر گونه گرای سیاسی، به دنبال حل و فصل مسایل رفاهی و معیشتی اقشار مختلف جامعه به خصوص قالیبافان از سوی نمایندگان کارآمد و متعهد مجلس است.
چمنی افزود: لیست نامزدهای مورد حمایت جمعیت مزبور در حوزه های انتخابیه دیگر آذربایجان شرقی در حال نهایی شدن است که بزودی از طریق رسانه های جمعی به اطلاع مردم استان رسانده خواهد شد.
