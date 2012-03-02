3 میلیون نفر در بخش خدمات شاغل هستند

داود جوانی در گفتگو با مهر در ارتباط با اولتیماتوم اخیر هیئت وزیران به زیرمجموعه های دولتی برای لغو قراردادهای پیمانکاری نیروی انسانی و انعقاد قراردادهای مستقیم بین دستگاه ها و افراد، گفت: در این زمینه برخی ابهامات به وجود آمده است، اما منظور اصلی مصوبه دولت قراردادهای غیرحجمی بوده است.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور، اظهار داشت: دولت به دنبال این است که قراردادهای تامین نیروی انسانی و اصطلاحا واسطه ای تخصصی را ساماندهی کند، بنابراین مشمول کلیه قراردادهای موجود بین شرکت های خدماتی پشتیبانی با دستگاه های اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری نمی شود.

جوانی خاطر نشان کرد: مطابق قانون خدمات کشوری، قانون برنامه توسعه، تصویب نامه های هیئت وزیران و همچنین مصوبه سال گذشته دولت و لزوم واگذاری کامل امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی، به نظر می رسد که با وجود کاستی ها و ابهاماتی که در این مصوبه وجود دارد می تواند سرمنشاء اجرای درست خصوصی سازی و واگذاری واقعی امور به بخش غیردولتی باشد.

وی تاکید کرد: یکی از نقاط ابهام مصوبه اخیر مغایرت تعداد افرادی است که دولت عنوان می کند طبق مصوبه باید تبدیل وضعیت شوند اما آمار نیروهای خدماتی فعلی به مراتب بیشتر از اعلام دولت است. در یک مورد وزرات نفت می گوید 160 هزار نفر زیر مجموعه این وزارت در شرکت های خدماتی پشتیبانی مشغول فعالیت هستند، اما در آمار واقعی این تعداد بالغ بر 3 برابر رقم اعلامی است.

این مقام مسئول در کانون کارفرمایان خدماتی کشور، بیان داشت: شاغلین شرکت های خدماتی پشتیبانی به تنهایی 20 درصد بیش از کل شاغلین دولت هستند و بارها اعلام شده است که در 23 هزار شرکت فعال سراسر کشور از بیش از 80 هزار شرکت ثبت شده بیش از 3 میلیون نفر نیروی انسانی شاغل هستند که همین رقم به تنهایی 20 درصد از کل کارکنان دولت بیشتر است.

جوانی گفت: روشن نبودن ابعاد مصوبه اخیر هیئت وزیران باعث شده است تا عملا با تعطیلی بیش از 23 هزار شرکت فعال و بیکاری بیش از 300 هزار نیروی دفتری شرکت ها و همچنین عدم تعیین تکلیف 3 میلیون نفر نیروی تحت پوشش مواجه باشیم.