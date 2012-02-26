توازن صنعت با محیط زیست در مازندران رعایت شد

به گزارش خبرنگارمهر، مرتضی هاشم پورظهر یکشنبه در جلسه مدیریت پسماند واحدهای تولیدی مازندران در ساری با اشاره به اینکه صاحبان صنعتی و بنگاههای اقتصادی، جهاد گران عرصه تولید هستند افزود: امنیت، اشتغال و تولید با کیفیت و پویایی جامعه در سیطره این قشر است.

وی با بیان اینکه بیان در گذشته فاصله تولید و محیط زیست آزار دهنده بود افزود: هم اکنون پیوند صنعت و محیط زیست با پیشرفت تکنوژی یک موضوع تفکیک ناپذیر است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران افزود: همه واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی باید برای محیط زیستی سالم وعاری از آلایندگی زیست محیطی تلاش کنند.

وی با بیان اینکه همه افراد جامعه محیط زیست سالم را دوست دارند افزود: واحدهای تولیدی که در چرخه اقتصاد و پویایی صنعت فعالیت می کنند باید با آگاهی و بصیرت زمینه محیطی پاک و سالم را برای جامعه فراهم سازند.

هاشم پ