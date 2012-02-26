بارش شدید باران در طبس/ روزهای آینده هوا آفتابی است

کارشناسی هواشناسی طبس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش باران از ساعت 11 شب گذشته با بارش های ملایم و کند آغاز شد و در صبحگاه روز یکشنبه به اوج خود رسید.

حبیب الله صابری، بیشترین میزان بارندگی را از آن شهر عشق آباد با 11.3 میلیمتر اعلام کرد و افزود: منطقه طبس 9.8 میلیمتر و منطقه عشق آباد پنج میلیمتر بارندگی دارندگی داشته اند.

این کارشناس هواشناسی میزان نسبی رطوبت هوا را با توجه به بارش باران ۹۰ درصد اعلام کرد.

صابری با اشاره به رشد خوب بارش ها نسبت به سال گذشته بیان داشت: بارش ها از رشد مطلوبی برخوردار بوده است اما از لحاظ دمای هوا نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته ایم.

وی دمای امروز هوای طبس را ۱۰ درجه بالای صفرو حد اقل کاهش دما را در شبهای گذشته سه درجه زیر صفر اعلام کرد.

صابری برای سه روز آینده جوی پایدار و هوایی آفتابی را برای شهرستان طبس پیش بینی کرد.