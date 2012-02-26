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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

زنگ نجات آب در مدارس خراسان جنوبی نواخته شد

زنگ نجات آب در مدارس خراسان جنوبی نواخته شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: طی مراسمی با حضور مسئولان استانی و جمعی از فرهنگیان زنگ نجات آب در مدرسه راهنمایی دخترانه هاجر بیرجند نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی  پیش از ظهر یکشنبه در مراسم نواخته شدن این زنگ اظهارداشت: طرح ملی دانش آموزی نجات آب  پس از اجرای موفق در دو سال گذشته در استان های پایلوت که منجر به افزایش جدی در شاخص های مد نظر طرح از لحاظ آگاهی و حساسیت قشر مخاطب شد، امسال به صورت ملی اجرا می شود.

غلامرضا غلامرضایی موضوع با اشاره به اینکه آب از اهمیت ویژه ای در حیات بشر برخوردار است تصریح کرد: این طرح با همکاری شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی و اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در کشور توزیع آب با توجه به پراکندگی بارندگی متوازن نیست، افزود: باید با استفاده صحیح و مطلوب  از آب در راستای رفع نیازهای استان تلاش شود.

این مسئول از اجرای طرح داناب در مقاطع راهنمایی استان خبر داد و گفت: این طرح در راستای فرهنگ سازی استفاده بهینه از منابع محدود در اولویت کاری وزارت نیرو قرار گرفت.

غلامرضایی عنوان کرد: بر اساس این طرح آموزش های راه های صحیح استفاده از منابع محدود آب و یادآوری اهمیت آب به دانش آموزان مقاطع راهنمایی ارائه داده می شود.

کد مطلب 1544112

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